احسان روزبهانی بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران در بازی‌های آسیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیش بینی مدال در این بازی‌ها را غیرممکن دانسته و اظهار کرد: قول مدال نمی دهم و اشتباهم در المپیک را تکرار نخواهم کرد. باید قبول کنیم که بوکس مافیا شده است و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.

وی با بیان اینکه از لحاظ فنی به شرایط خوبی دست پیدا کرده است افزود: با تمرینات و تدارکی که داشته ایم از لحاظ فنی بیش از جسمی آماده ام. هر 6 نماینده تیم ملی هم برای بازی های آسیایی آماده هستند و تیم وضعیت فنی و روحی روانی خوبی دارد.

نماینده وزن 81 کیلوگرم تیم ملی در اینچئون با اشاره به مشکلات مالی بوکس تصریح کرد: مشکلات مالی همیشه بوکس را آزار داده است. قول می دهم اگر مسئولان از این رشته حمایت کنند حتی 10 مدال در اوزان مختلف بوکس کسب کنیم. عدم پخش تلویزیونی بوکس هم یکی دیگر از مشکلات این رشته است که امیدواریم در این مورد هم فکری شود.

وی در پایان بابیان انکه بعد از بازی های آسیایی در لیگ حرفه ای قزاقستان مشت می زند خاطرنشان کرد: امسال نیز در تیم آستانه آرلانز حضور خواهم داشت و در لیگ نیمه حرفه ای بازی می کنم و بعد از بازی های آسیایی به قزاقستان خواهم رفت.

مسابقات بوکس هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از روز دوم مهرماه در اینچئون کره جنوبی آغاز خواهد شد.