بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر بیان داشت: در هفته گذشته تعداد یک میلیون و 324 هزار و 699 سهم به ارزش 5 میلیارد و600 میلیون ریال مورد و داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 61 شرکت عنوان کرد و افزود: 51 درصد ارزش معاملات را خرید و 49 درصد آن را فروش سهام شامل شد.

هیراد تعداد کدهای معاملاتی جدید را 6 عدد عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین ارزش معاملات مربوط به اوراق اجاره ماهان به ارزش بیش از 700میلیون ریال بود.

وی همچنین شرکت های اجاره ماهان، بانک تجارت، شیشه و گاز و پست بانک ایران را به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد در طی هفته گذشته نام برد.