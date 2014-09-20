به گزارش خبرنگار مهر، 27 شهریور روز ملی بزرگداشت شعر و ادب فارسی بود. همزمان با این روز، فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاری سیمای جمهوری اسلامی در پیام‌هایی که به شکل زیرنویس پخش می‌شد، ضرورت صیانت از این زبان را به آحاد جامعه یادآور شد.

این تلاش‌های زیرنویسی در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته اساسنامه شورای عالی زبان فارسی در سیما تدوین و ابلاغ شده بود. شورای مذکور بهمن ماه سال 92 در پی توافق غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما تشکیل شده بود.

بر اساس این گزارش، همزمان با روز شعر و ادب فارسی پیا‌م‌هایی به شکل زیرنویس در باب اهمیت و ضرورت حفظ و صیانت از زبان فارسی در شبکه اول و سوم سیما پخش شد. این اتفاق که برای اولین بار بود صورت می‌گرفت، در قالب زیرنویس‌هایی حاوی جملاتی از برخی بزرگان ادب کهن پارسی مانند سعدی و معاصرانی مانند ملک‌الشعرا بهار در باب ضرورت و اهمیت صیانت از زبان رسمی کشور ایران پخش شد.

نکته قابل ذکر در این خصوص، اندازه و نیز رنگ زمینه این زیرنویس‌ها بود؛ فونت درشت و زمینه آبی رنگ، این زیرنویس‌ها را از تمامی زیرنویس‌های دیگری که از شبکه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، متفاوت کرده بود. همچنین در پایان هر یک از این زیرنویس‌ها، نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شکل درشت درج شده بود.

در این زیرنویس‌های تلویزیونی جملاتی هم از غلامعلی حداد عادل رئیس این فرهنگستان درباره موضوع مورد اشاره آمده بود. در یکی از این عبارات به نقل از رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته بود: «ما زبان فارسی را پاس می‌داریم چون گفته‌اند: قدر زر زرگر شناسد / قدر گوهر گوهری».

علی رغم تشکیل شورای عالی زبان فارسی در سیما و ابلاغ اساسنامه آن، هنوز اطلاع مشخصی از نحوه تعامل و همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سازمان صدا و سیما در مورد اقدامات مشترک برای آگاهی‌سازی عمومی جهت حفظ و تقویت زبان ملی کشور وجود ندارد و مشخص نیست خروجی احتمالی این اقدامات مشترک در تلویزیون، چه خواهد بود؟

همچنین بر اساس این گزارش، پخش زیرنویس‌های یادشده همزمان با روز شعر و ادب فارسی (پنجشنبه 27 شهریور) در زمان نمایش برنامه‌های پرمخاطب سیما آغاز شد و این کار در زمان پخش سریال معراجی‌ها از شبکه یک سیما، مسابقه والیبال ایران - فرانسه و بازی فوتبال استقلال تهران - فولاد خوزستان از شبکه سه سیما، ادامه داشت.