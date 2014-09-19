نرخ بیکاری در استان گلستان 13 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، "علی مرگدری" صبح جمعه در نشست اقتصادی با حضور مسئولین، اساتید دانشگاه و فعالین اقتصادی استان گفت: ما از ابتدای ورود به استان سعی بر شناخت مسائل استان داشتیم و تا بتوانیم مطالبات مردم را پی گیری کنیم و در این مسیر 34 ایده توسعه را تدوین کردیم که استاندار از این ایده ها به عنوان پروژه های محرک توسعه یاد کرده اند.

وی اظهار کرد: جامع نگری، حرکت بر مبنای تعاون و همکاری و اعتماد، خردورزی و پی گیری اثر بخش اتفاقات و اقدامات از جمله مهم ترین مبنای ما برای تدوین این ایده ها بود.

29 تا 42 درصد جوانان استان بیکار هستند

وی در ادامه با اشاره به این که درابتدای ورود به کار نرخ بیکاری استان کمتر از پنج درصد عنوان شده بود گفت: اگر نرخ بیکاری را در بین جوانان 15 تا 29 سال در نظر بگیریم در حال حاضر بین 29 تا 42 درصد جوانان استان بیکار هستند و نرخ بیکاری استان 13 و هفت دهم درصد است .

مرگدری با اشاره به ایده های توسعه استان تصریح کرد: از جمله این ایده ها راه آهن گرگان به مشهد است که این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون یورو ظرف سه تا پنج سال به بهره برداری می رسد و آغاز طرح سال 93 است .

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان در ادامه با اشاره به پروژه راه آهن گرگان- اینچه برون گفت: این پروژه که گویی قبلا افتتاح شده بود ، از مسائل عمده ما در ابتدای کار بود و توانستیم دولت را متقاعد کنیم که این پروژه به رغم افتتاح اما نیمه کاره است و سه میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد که در حال حاضر یک ماه است پروژه مجدد شروع به فعالیت کرده است. اهمیت این پروژه در آن جاست که کشورهای cis را از بن بست نجات می دهد و به آبهای آزاد جنوب متصل می کند.

وی در خصوص آشوراده که از 34 ایده های توسعه استان است گفت: آشوراده سه مشکل عمده داشت که اولین مشکل آن تقسیمات کشوری آشوراده بود که در دولت تقسیمات کشوری استان مشخص شد و موضوع حل شد. دومین مشکل مساله زیست محیطی آشوراده بود که ما نمی توانستیم فعالیتی غیر از گردشگری در آشوراده داشته باشیم و این موضوع هم با تفاهماتی که شده است قرار شده است به بحث طبیعت گردی و گردشگری تغییر وضعیت هد.

مرگدری با بیان این که بین میراث و محیط زیست تفاهمات صورت گرفته است گفت: قرار است در پایان سال این موضوع تصویب شود. مشکل آخر آشوراده هم بحث سرمایه گذار آن است و تصمیم داریم تا زمانی که پروژه به نتیجه نرسیده است روی سرمایه گذار آن بحث نکنیم .

این مسئول استانی پروژه کرانه آسمان خزر را نیز که کار مشترک ایران- چین و ترکیه است را از دیگر پروژه های مهم استان خواند و گفت: این پروژه که گردشگری است مهر یا آبان امسال در بندرترکمن در 197 هکتار به اجرا در خواهد آمد.

مرگدری افزود: در حوزه زیرساخت هم پنچ بزرگراه را در حال پیگیری هستیم و در بحث برق و انرژی یک میلیارد و 100 میلیون دلار اعتبارات فاینانس را از دولت گرفته ایم که برای آن پروژه تعریف کرده ایم .

پتروشیمی نیازمند 6 میلیارد متر مکعب آب است

وی در خصوص پروژه پتروشیمی گفت: این پروژه توسط نیروی غیر دولتی مدیریت می شود و سرمایه گذار بخش خصوصی دارد و ما به عنوان حاکمیت تنها می توانیم نظارت و هدایت کار را داشته باشیم.

مرگدری با بیان این که این طرح نیازمند 6 میلیارد مترمکعب آب است گفت: ما هفت موضوع را برای هیات مدیره مشخص کرده ایم که اگر پیگیری مداوم داشته باشند می توانند به نتایج خوبی برسند.

معاون استاندار گلستان در امر برنامه ریزی و اشتغال از جمله این هفت موضوع را برای هیات مدیره، مشخص کردن سرمایه گذار جدید برای طرح، مشخص کردن حساب های مالی و سنواتی گذشته را جمله این موارد ذکر کرد.

مرگدری در ادامه با اشاره به پروژه مشترک ایران و عمان که در استان مقرر است اجرایی شود گفت: این پروژه سرمایه گذاری بالغ بر 400 میلوین دلار را به همراه دارد .

وی همچنین در بحث ناهار خوران گفت: از روند موجود بحث های سرمایه گذاری در ناهار خوران راضی نیستیم و شورای شهر هم همراهی خوبی نداشتند و اعلام کرده ایم که هر چه زودتر باید وضعیت سرمایه گذاران فعلی ناهار خورن مشخص شود و در غیر این صورت سرمایه گذاران جدید که استقبال خوبی از این موضوع دارند جایگزین کنیم .