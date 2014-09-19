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۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۲

قربانی:

دفاع مقدس از عوامل ایجاد وحدت در جامعه است

دفاع مقدس از عوامل ایجاد وحدت در جامعه است

رشت – خبرگزاری مهر: امام جمعه رشت گفت: دفاع مقدس از عوامل ایجاد وحدت در جامعه است بنابراین می طلبد همگان به این مهم توجه جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین حماسه هشت سال دفاع مقدس و توجه به وحدت موضوعی فرهنگ دفاع مقدس، به حفظ و ترویج این مهم در جامعه کمک می کند.

وی همچنین اظهارداشت: حماسه بزرگ دفاع مقدس بیانگر ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور است زیرا مردم ایران در خلق این حماسه بزرگ نقش بسزایی داشته اند و از این مهم به عنوان یک افتخار بزرگ یاد می کنند.

امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم پاسداشت هفته دفاع مقدس گفت: اقتدار، امنیت و آرامش امروز جامعه مدیون خون شهدا و رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در طول هشت سال جنگ نابرابر و مقابله حق علیه باطل است و باید این فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کرد.

وی در ادامه به آغاز سال تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: دانش‌ آموزان امروز سازندگان فردای جامعه هستند.

آیت الله قربانی همچنین با بیان اینکه آموزش و پرورش جایگاه رفیعی در جامعه دارد، اظهارداشت: کار آموزش و پرورش نیروسازی و تربیت نیروی کار برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش در خط مقدم جبهه جنگ نرم قرار دارد و باید با استفاده از سلاح تربیت اسلامی جوانان و نوجوانان را تربیت کند.

امام جمعه رشت بیان داشت: آموزگاران وظیفه مهمی در امر تعلیم و تربیت دارند و باید با اتکا به تربیت اسلامی این کار را به نحو احسن انجام دهند.

وی در ادامه بر لزوم رعایت تقوی الهی در جامعه تاکید کرد و یادآورشد: تقوا صفتی که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال باز می‌دارد و بر طاعت و بندگی او برمی‌انگیزد.

کد مطلب 2373134

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