تعلیم بدون تربیت نتیجه ای جز انحطاط ندارد/ دفاع مقدس یک گنجینه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: هفته آینده روز شهادت امام محمد تقی (ع) را خواهیم داشت که باید به وجه شایسته ای به کرامات و برکات وجودی این امام همام که مظهر تقوی و زهد بودند پرداخته شود و این وظیفه دستگاه های فرهنگی و صدا و سیما و رسانه هاست.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ وحدت اقوام و عشایر ایرانی در کرمانشاه که به همت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار شد اشاره کرد و گفت: این یک نمایش قدرت و مانور وحدت خوبی بود که به موقع و به هنگام برگزار شد که جای تقدیر دارد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین سلامتی رهبر معظم انقلاب و عمل جراحی موفقیت آمیز معظم له را ناشی از دعاهای خالصانه مردم ولایی ایران دانست و اضافه کرد: حتی مداوای معظم له را نیز برای مسئولین و همه ما یک درس بود چرا که ایشان با استفاده از یک بیمارستان دولتی و معمولی نشان دادند که چقدر برای مردم دغدغه دارند.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: ایشان هنگام ترخیص از بیمارستان در چند جمله کوتاه ادعاهای پوچ و توخالی ایالات متحده و همپیمانانش را برای جهان عیان کردند.

وی افزود: این یک مسئله ثابت شد برای همه کشورهای منطقه است که حضور آمریکا را مساوی با چپاول دارایی ملت ها و کشتار و ترور می دانند و دیگر دست استکبار برای چنگ اندازی و تسلط بر منطقه رو شده است.

دفاع مقدس گنجینه آموزشها برای داشتن فرهنگ و اقتصاد توانمند است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: روزی که انقلاب نوپای ایران توسط همه قدرتهای استکباری دنیا مورد تهاجم قرار گرفت کسی باور نمی کرد که جوانهای مسلمان ایران با دست خالی و تنها با تکیه بر سلاح ایمان و پیروی از امام خود تمام قدرت ها را عقب براند.

آیت الله علما با اشاره به اینکه دفاع مقدس گنجینه ای از آموزش ها برای فرهنگ، اقتصاد و دین جامعه است گفت: این هشت سال قدرت ما را به دنیا دیکته کرد و نشان داد که اگر آن روز توانستیم در بد ترین شرایط اقتصاد و فرهنگ را از چنگال تهاجم ها نجات دهیم، امروز که دیگر یک قدرت تثبیت شده در جها هستیم می توانیم بر قله ها بایستیم.

وی همچنین با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس توصیه هایی را به اولیا خانه و مدرسه یادآور شد و افزود: تعلیم و تربیت دو واژه ای است که همواره در کنار هم آمده است و تعلیم بدون تربیت یک نقص بزرگی است که جامعه را به انحطاط می کشد و این همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه در پایان نسبت به هوشیاری در قبال تهاجم فرهنگی دشمن با ابزار ماهواره و رسانه ها هشدار داد و گفت: وظیفه والدین و مسئولین و اولیا مدارس تربیت نسل جدید با فضایل اخلاقی است و باید طریقه درست به کارگیری علوم نوین و ابزار های جدید را به نسل آینده آموزش دهیم.