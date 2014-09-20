حجت الله رستیمان در آستانه فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی 93-94 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای آغاز سال تحصیلی جدید 93 آموزشگاه در شهرهای دامغان، کلاته رودبار، دیباج و روستاهای بخش مرکزی آماده میزبانی از دانش آموزان در سه دوره تحصیلی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم خواهند بود.

وی از به کارگیری یک هزار و 240 نیروی انسانی در سطح مدارس شهرستان دامغان خبر داد و افزود: این تعداد نیروی انسانی اعم از آموزشی، اجرایی، اداری و حوزه پشتیبانی برای سال تحصیلی جدید در سطح مدارس این شهرستان سازماندهی شدند.

1200 دانش آموز کلاس اولی در دامغان وجود دارد

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان با بیان اینکه یک هزار و 200 نفر دانش آموز در سال تحصیلی 93-94 وارد کلاس اول می شوند یادآور شد: 53 آموزشگاه ابتدایی آماده میزبانی از این دانش آموزان را به عهده دارند.

رستمیان تصریح کرد: جشن شکوفه ها در 31 شهریور و همزمان با آغاز نخستین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سطح مدارس ابتدایی شهرهای دامغان، کلاته رودبار، دیباج و روستاهای این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: کارت سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان برای تمامی دانش آموزان این پایه تحصیلی با انجام معاینات صادر شده است.

210 خودرو عهده دار ایاب و ذهاب دانش آموزان دامغانی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن اشاره به ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان طی سال تحصیلی جدید اظهار داشت: سه هزار و 950 دانش آموز از 120 دستگاه تاکسی و 70 دستگاه مینی بوس برای حمل و نقل استفاده می کنند.

رستمیان اضافه کرد: کار ایاب و ذهاب دانش آموزان دامغانی طی انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل درون شهری و با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی و اطلاعات و امنیت اخلاقی فرماندهی انتظامی شهرستان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: با هماهنگی های انجام شده هیچگونه مشکلی در بحث سرویس های دانش آموزان مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی جدید وجود ندارد.

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان حضرت زینب(س) دامغان

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان از برگزاری جشن نمادین بازگشایی مدارس روز اول مهر در محل دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت زینب (س) این شهر خبر داد و گفت: این آئین همزمان با دیگر مدارس کشور با حضور مسئولان و اولیاء دانش آموزان برگزار می شود.

رستمیان در خاتمه از کار بهسازی و زیباسازی 27 آموزشگاه تحصیلی شهری در ایام تابستان امسال با مشارکت و همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان و درقالب طرح هجرت سه، اجرای برنامه روز حضور با هدف تحویل کتب درسی به دانش آموزان و ارائه برنامه تحصیلی به آموزگاران و دبیران در روز 25 شهریور ماه را از دیگر اقدامات مدیریت آموزش و پرورش دامغان بیان کرد.