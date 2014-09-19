گسترش فولاد نیمه اول ته جدولی ها را برد/ گسترش فولاد یک و ذوب آهن اصفهان صفر

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی در حالی از ساعت 17 عصر جمعه و با استقبال پانصد نفری تماشاگران تبریزی در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد آغاز شد که جابر انصاری در همان دقایق اول بازی و در دقیقه دوم موفق شد دروازه تیم اصفهانی را باز کند.

هم اکنون و قبل از شروع رقابت های روز دوم هفته نهم لیگ برتر، تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز با هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد و ذوب آهن نیز با تفاضل گل بهتر در رده 12 جدول قرار گرفته است.

گفتنی است حمید حاج ملک داور وسط این مسابقه است و حمید غمزه، علی اکبری و یاسر همرنگ نیز وی را در امر قضاوت یاری می کنند.

مهدی تارتار که نگاه ویژه ای به کسب هرسه امتیاز این دیدار دارد تیمش را با ترکیب رودریگو لوپز، امید نظامی پور، مگنو باتیستا داسیلوا، محمد مختاری، بهنام داداش وند، میثم نقی زاده، مرتضی محفوظی، مرتضی اسدی، جابر انصاری، مهرداد بایرامی و میلاد جهانی به بازی فرستاده است.

در آن سوی میدان نیز یحیی گل محمدی دیگر سرمربی جوان لیگ برتر تیمش را با ترکیب باقر صادقی، اکبر ایمانی، علی حمام، کارلوس سانتوز، قاسم دهنوی، هادی محمدی، مهرداد قنبری، قاسم حدادی فر، مهدی رجب زاده، اسماعیل فرهادی و مسعود حسن زاده به بازی فرستاده است.