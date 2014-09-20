همسایگی هنر هفتم و یار مهربان/ کتاب به یاری گیشه های سینمای شیراز آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سینماها کسب و کارشان سکه نیست و عدم اکران فیلم های خوب از یک سو و گسترش وسایل ارتباطی، این صنعت را دچار مشکلاتی کرده است.

زمانی بود که پول فروش تنقلات در سینماها چندین برابر مخارج یک فیلم بود اما این روزها حتی گیشه های سینما نیز برای فعالان این هنر صنعت رضایت بخش نیست.

سینماها برای رونق بخشیدن به درآمد خود و همسان کردن دخل و خرج نیازمند طرح های تازه هستند تا مخاطبان بیشتری به سینماها بیایند.

اما حضور مخاطبان باید با تمهیداتی علاوه بر تغذیه فرهنگی آنها به رونق سینماها نیز کمک کند.

این روزها یکی از سینماهای شیراز با برپایی نمایشگاه کتاب در حال اجرای یکی از این طرح ها است که کمی به رونق اقتصادی سینما گرما ببخشد.

طرحی که در کنار تبلیغات محیطی و ایده هایی از این دست شاید بتواند سینماداران را به ادامه کار خود امیدوارتر کند.

اما اینکه مخاطبانی که به سینما می روند تا چه اندازه به خرید کتاب تمایل دارند موضوعی است که در آینده مشخص می شود.

از سوی دیگر ارائه کتاب هایی که عموما روانشناسی و آشپزی هستند شاید به تنهایی کفایت نکند زیرا مخاطبی که به سینما می رود قطعا کتاب های فرهنگی را بیشتر می پسندد.

موضوعی که خبرگزاری مهر پیشنهاد می دهد با ارائه کتاب های تخصصی سینما شاید همخوانی بهتر و فروش بیشتر داشته باشد.



مهدی نجابت رئیس حوزه هنری استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی نمایشگاه کتاب در سینماهای شیراز اظهار داشت: از آنجا که بنا داریم از ظرفیت و فضاهای سینماهای شیراز استفاده فرهنگی و تجاری ببریم، با همکاری بخش خصوصی اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب در برخی سینماها کرده ایم.

وی گفت: نمایشگاه کتاب در روزهای اخیر در سینما سعدی شیراز برگزار شده و به زودی در سایر سینماهای اجرایی می شود.

نجابت تصریح کرد: فقط ممکن است در سینماهای ایران و فلسطین به دلیل اقدامات عمرانی که قرار است شکل بگیرد این مهم محقق نشود اما به طور قطع سایر سینماها نیز شاهد اجرای این طرح خواهند بود.

وی گفت: نمایشگاه های کتاب در سالن های انتظار تاثیرات فرهنگی مهمی دارند و می توانند برای مخاطبان سینماها جذاب باشند.

رئیس سازمان حوزه هنری استان فارس ادامه داد: بسیاری از مخاطبان در فواصل انتظار می توانند از کتاب ها بازدید و در صورت تمایل خرید کنند.

بهروز مرامی رئیس اداره امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این راستا اظهار داشت: طبق مقررات اشغال فیزیکی سالن های سینما ممنوعیت دارد ، اما در راستای اهداف فرهنگی این طرح ها در سینماها اجرا خواهد شد.

وی گفت: به این دلیل که می خواستیم کمک به گیشه سینما شود اجازه دادیم در سالن انتظار سینما سعدی شیراز فضایی به نمایشگاه کتاب اختصاص یابد.

مرامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه نظارت بر کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه تصریح کرد: در حال حاضر محدودیت خاصی وجود ندارد و انتخاب کتاب ها در حیطه مسئولیت برگزارکنندگان این نمایشگاه ها است.

وی بیان کرد: طبیعی است که برگزار کنندگان تمایل بیشتر برای کتاب های عامه پسند دارند زیرا باید فروش آنها را مدنظر داشته باشند.

رئیس اداره امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به پیشنهاد خبرگزاری مهر مبنی بر ارائه کتاب های تخصصی در حوزه سینما در فضای سینمای سعدی تصریح کرد: بالطبع فروش کتاب های تخصصی سینمایی در محیط سالن های انتظار سینما می تواند برای مخاطبان جذاب باشد و این موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: موضوع مهم ، ماهیت فرهنگی این اقدام است که با سینماها به عنوان یک اماکن فرهنگی مهم همخوانی دارد.

مرامی یادآور شد: این موضوع به گسترش کتابخوانی نیز کمک می کند و در واقع یک اقدام مفید برای هر دو حوزه است.

وی در پایان ابراز داشت:فروش کتاب های تخصصی حوزه سینما نیز می تواند در سالن های انتظار سینماها با استقبال مواجه شود.

به گزارش مهر، شاید فروش کتاب های تخصصی سینمایی در سالن های انتظار سینماها برای برگزار کنندگان نمایشگاه ها نیز مفید باشد.

شهناز حسین زاده معلم که مشغول تماشای کتاب های نمایشگاه کتاب در سالن انتظار سینما است به خبرنگار مهر گفت: یکی از ایرادات بزرگ این نمایشگاه های سیار، فقدان آثار نویسندگان و ناشران فارسی است با توجه به اینکه مکانی که این نمایشگاه برپاست، یک مکان فرهنگی است و مخاطبانی که حضور دارند به موضوع فرهنگ علاقه خاصی دارند.

این معلم که از علاقمندان به کتاب‌های تازه منتشر شده است، اضافه کرد: ارتقای سطح کیفی کتاب های ارائه شده در نمایشگاه هایی که در اماکن فرهنگی دائر هستند نه تنها به رونق کسب و کار افراد فعال در این عرصه کمک می کند بلکه باعث افزایش سرانه مطالعه هم می شود.

وی گفت: متاسفانه در چنین نمایشگاه های کوچک فقط کتاب های عامه پسند در حد یک سرگرمی ارائه می شود و جای کتاب های تخصصی و ادبی خالی است.

مریم یاورسیدی نیز که مشغول خرید کتاب است به خبرنگار مهر گفت: شاید فرصت خرید کتاب در هر زمان میسر نباشد و اینگونه نمایشگاه ها یک اقدام مثبت است و می توان از وقت های آزاد برای خرید کتاب استفاده کرد.

وی ادامه داد: کتاب های مختلفی در این نمایشگاه وجود دارد که می تواند سلایق مختلف را به خود جذب کند.

مجتبی شریفی دانشجوی 25 ساله نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: کتاب های مختلفی وجود دارد اما انگار فروشندگان بازار هدف خود را تنها بانوان تعیین کرده اند و شاید کتاب هایی که مورد پسند نسل ما باشد کمتر دیده می شود.

وی تصریح کرد: اما در کل این یک فرصت خوب است که مردم بتوانند در کنار تماشای فیلم کتاب نیز تهیه کنند.

شریفی ادامه داد: توسعه این نمایشگاه ها در مکان های مختلف می تواند موجب آشتی دوباره مردم با کتاب شود.

وی یادآور شد: البته تنوع بخشی به کتاب ها و فروش کتاب های نویسندگان صاحب نام می تواند ابعاد فرهنگی اینگونه اقدامات را گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه در سال هایی کتاب های روانشناسی، آشپزی و راه های موفقیت بازار خوبی داشتند اما علاقه ایرانیان به کتاب های ادبی و هنری بی مانند است. وجود ذوق هنری در میان اکثر ایرانیان سبب شده که تنها نویسندگانی بتوانند به جایگاه بالا برسند که به لحاظ کیفی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

شاید وقت آن رسیده باشد که به جای حمایت از برگزاری نمایشگاه های کتابی که تنها آمار کارهای فرهنگی را بالا می برند کارهای زیر ساختی مناسب تری در حوزه فرهنگ انجام شود.

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گزارش : مهدی سوداگران