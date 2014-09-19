تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و نهم شهریورماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1345 هجری قمری و نوزدهم سپتامبر سال 2014 میلادی.
- هفدهمین دوره بازیهای آسیایی اینچئون از امروز و طبق برنامه زیر آغاز میشود:
ووشو(ساندا)
1- محسن محمدسیفی(65 کیلوگرم)، ساعت 19:20 الی 19:30
2- اکبر محمدزاده(56 کیلوگرم)، ساعت 20:30 الی 21:30
3- شهربانو منصوریان، ساعت: 19:30 الی 20:30
4- الهه منصوریان، ساعت 21:30 الی 22:20
5- احسان پیغمبری(چانگ کوان)، ساعت: 9 الی 10:30
وزنهبرداری
6- مجید عسکری(56 کیلوگرم)، ساعت 14 الی 15:30 و 19 الی 21
جودو
7- احسان بهرامیان(60- کیلوگرم)، ساعت: 14 الی 17:30 و 19 الی 20
شمشیربازی
8- علی یعقوبیان(اپه انفرادی)، ساعت: 9 الی 16 و 18 الی 20:30
9- محمد رضایی(اپه انفرادی)، ساعت: 9 الی 16 و 18 الی 20:30
تیراندازی
10- ابراهیم برخورداری، ساعت 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45
11- ابراهیم رحیمی، 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45
12- محمد احمدی، ساعت: 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45
13- الهام هریجانی، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30
14- سارا میرابی قشونی، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30
15- سارا قرابت تبت، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30
16- سیدبابک یگانه، ساعت: 9:30
دوچرخهسواری
17- بهنام آرین، ساعت: 16 الی 20
18- حمید بیک خورمیزی، ساعت: 16 الی 20
19- محمد دانشور خرم، ساعت: 16:15 الی 19:24
20- حسین ناطقی، ساعت: 16 الی 20
21- فرزین عرب، ساعت: 16:15 الی 19:24
22- علی خادمی، ساعت: 16 الی 20
23- محمود پراش، 16:15 الی 19:24
- تیم ملی والیبال ایران ساعت 16:10 دقیقه امروز برای کسب عنوان پنجمی رقابتهای جهانی والیبال در شهر لودز لهستان به مصاف روسیه میرود.
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