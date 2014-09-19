تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و نهم شهریورماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1345 هجری قمری و نوزدهم سپتامبر سال 2014 میلادی.

- هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی اینچئون از امروز و طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

ووشو(ساندا)

1- محسن محمدسیفی(65 کیلوگرم)، ساعت 19:20 الی 19:30

2- اکبر محمدزاده(56 کیلوگرم)، ساعت 20:30 الی 21:30

3- شهربانو منصوریان، ساعت: 19:30 الی 20:30

4- الهه منصوریان، ساعت 21:30 الی 22:20

5- احسان پیغمبری(چانگ کوان)، ساعت: 9 الی 10:30

وزنه‌برداری

6- مجید عسکری(56 کیلوگرم)، ساعت 14 الی 15:30 و 19 الی 21

جودو

7- احسان بهرامیان(60- کیلوگرم)، ساعت: 14 الی 17:30 و 19 الی 20

شمشیربازی

8- علی یعقوبیان(اپه انفرادی)، ساعت: 9 الی 16 و 18 الی 20:30

9- محمد رضایی(اپه انفرادی)، ساعت: 9 الی 16 و 18 الی 20:30

تیراندازی

10- ابراهیم برخورداری، ساعت 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45

11- ابراهیم رحیمی، 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45

12- محمد احمدی، ساعت: 9:30 الی 11 و 12:15 الی 12:45

13- الهام هریجانی، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30

14- سارا میرابی قشونی، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30

15- سارا قرابت تبت، ساعت: 8 الی 8:50 و 10 الی 10:30

16- سیدبابک یگانه، ساعت: 9:30

دوچرخه‌سواری

17- بهنام آرین، ساعت: 16 الی 20

18- حمید بیک خورمیزی، ساعت: 16 الی 20

19- محمد دانشور خرم، ساعت: 16:15 الی 19:24

20- حسین ناطقی، ساعت: 16 الی 20

21- فرزین عرب، ساعت: 16:15 الی 19:24

22- علی خادمی، ساعت: 16 الی 20

23- محمود پراش، 16:15 الی 19:24

- تیم ملی والیبال ایران ساعت 16:10 دقیقه امروز برای کسب عنوان پنجمی رقابتهای جهانی والیبال در شهر لودز لهستان به مصاف روسیه می‌رود.