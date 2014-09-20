نشان عالی هنر برای صلح اهدا شد/ تجلیل از جواد ظریف در غیابش

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره «هنر برای صلح» در حالی عصر جمعه 28 شهریور در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد که چهره هایی چون شهرام ناظری، هوشنگ کامکار، جعفر پناهی، محمدرضا اصلانی، فرمان فتحعلیان و حافظ ناظری میهمان این جشنواره بودند.

همچنین مجید ملانوروزی مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد علی زم معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران و مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز از مدیران حاضر در این مراسم بودند.

حمایت از بخش خصوصی فرض واجب ماست

مجید ملانوروزی مدیر کل دفترهنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی با اشاره به برگزاری این جشنواره از سوی بخش خصوصی گفت: از این که بخش خصوصی و هنرمندانی خارج از سیستم و نظام دولتی دست به کار شدند و جشنواره ای را راه اندازی کرده اند که امشب شاهد دومین دوره برگزاری آن هستیم، بسیار خوشحالیم چرا که طبق سیاست وزارت ارشاد ثابت شده است که با سپردن امور به بخش خصوصی از جمله انجمن ها و تشکل ها، امور هنری هم از لحاظ فرم و هم محتوا در بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی اجرا می شود و از این بابت بر ما فرض واجب است که از این جشنواره ها و رویدادها در بخش خصوصی حمایت کنیم.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع این جشنواره یادآور شد: صلح از زیباترین کلماتی است که در فرهنگ انسانها مورد دغدغه بوده و در فرهنگ دیرینه ما نیز عشق و محبت و صلح همیشه مورد احترام بوده است و شاید همین فرهنگ صلح‌دوستی بوده است که در دوره های مختلف مانند دوره اشکانی، ماد و هخامنشی با استفاده از هنر توانسته زاویه های تند جنگ ها را به نرمش تبدیل کند که امروز در زیبایی شناسی ایرانی و اسلامی از آن یاد می کنیم.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران ادامه داد: این فرهنگ و هنر است که می تواند تندی ها را بگیرد و این از شهود و ذائقه هنرمندان حکایت می کند که همواره دنبال صلح و زیبایی بوده اند و در پیکره ها و نگاره های به جای مانده از قرون گذشته نیز می توان صلح، توازن و آرامش را شاهد بود و این از آرامش و صلح موجود در هنرمند حکایت دارد.

در کنار موضوع صلح نباید نسل جوان را از اتفاقات جنگ بی خبر بگذاریم

مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان نیز در این مراسم با ابراز امیدواری برای تداوم برگزاری این جشنواره تأکید کرد: خانه هنرمندان اگر قرار باشد خانه هنرمندان ایران باشد باید جایی باشد برای تضارب آرا، گفتمان و حضور افرادی با نقطه نظرات مختلف که در کمال آرامش با هم گفتگو کنند.

او با اشاره به موضوع صلح در این جشنواره به هفته دفاع مقدس نیز گریزی زد و تصریح کرد: در کنار بحث تمجید از هنر برای صلح، باید به چند موضوع دیگر هم توجه کرد چراکه این جشنواره در ایامی رخ می دهد که ما در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم که یادآور هشت سال جنگ میان ایران و عراق و یادآور اتفاقاتی است که در این هشت سال برای مردم کشور ما رخ داد و این کاش اگر قرار بود امروز برنامه هنری فاخری برای یادآوری جنگ اجرا شود به جای جنگ ژاپن از جنگ ایران یاد می شد.

او با اشاره به برنامه های جنبی این جشنواره اضافه کرد: بخش عمده ای از مردم سرزمین ما در جنگ تحمیلی آسیب دیدند و جای تعجب است که در ایران کشوری که خود درگیر جنگ بوده است، تعداد زیادی از آثار هنری برای جنگ های دیگر تولید و اجرا می شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان با تأکید بر لزوم از یاد نبردن دوران جنگ تحمیلی متذکر شد: این جشنواره درباره صلح است اما من با توجه به این که در آستانه دفاع مقدس هستیم باید یادآوری کنم که پرداختن به صلح نباید به این معنی باشد که آن چه بشر به عنوان جنگ بر سر خود آورده است فراموش شود، نمی توان برای صلح سخن گفت و نسل جوان را از آن چه در جنگ رخ داده بی خبر بگذاریم.

سرسنگی با تأکید بر این که برای من و نسل من صلح بدون توجه به آن چه که بر سر ملت ما آمده است قابل پذیرش نیست، تأکید کرد: صلح یک واژه نسبی است و ملت های مختلف نگاه متفاوتی نسبت به صلح دارند. از منظر یک کشور بزرگ و سرمایه‌دار صلح یعنی این که منافعشان در همه دنیا تأمین شود و سلطه آنها بر همه دنیا پابرجا بماند تا خود را به عنوان تمدن مطلق معرفی کنند و اما صلح برای کشورهای کوچک که در تاریخ مورد ظلم بوده اند، به معنی این است که از کشورشان دفاع شود.

سرسنگی اظهار کرد: صلحی که با بمب اتم، بمب شیمیایی و لشکرکشی صورت گیرد که در این سالها نمونه هایی از آن را شاهد بوده ایم، صلح نیست. آنچه در افغانستان و عراق شاهد بودیم شاید اسمش این بود که برخی کشورها به دنبال صلح اند، اما صلح از نوع غربی خود نتوانسته به جامعه بشری آرامش و ثبات پایدار را عطا کند.

مجید سرسنگی در بخش پایانی سخنانش ابراز امیدواری کرد که ضمن تداوم در فعالیت های صلح طلبانه هنرمندان، جنبه شادی‌بخش و روح افزای صلح به نسل جوان نشان داده شود و از آن چه در این سالها بشریت و به خصوص ملت ما از آن رنج کشیده است بی خبر گذاشته نشوند چرا که در این صورت مفهوم واقعی صلح برای ما تداعی نخواهد شد.

باید صلح را از خود شروع کرد

حجت الاسلم محمدعلی زم از جمله حاضران در این مراسم بود که در سخنان کوتاهی بخشی از کتابش را که در دست تألیف است برای حاضران خواند. وی در خوانش بخش هایی از این کتاب گفت: اگر می خواهید به صلح پایدار برسید، باید صلح را با خود و از خود شروع کنید، باید با خود آشتی داده شوید، باید از خود آگاهی پیدا کنید و باید با این آگاهی و آشنایی با خود بتوانید زبان مفاهمه و گفتگو را با دیگران بیابید تا بتوانید به صلح دست پیدا کنید.

نانمان را از صلح درمی آوریم/اهدای تندیس صلح از سال آینده

فریدون فربود دبیر جشنواره « هنر برای صلح» سخنران بعدی این مراسم بود که در سخنان کوتاه خود ضمن تقدیر از همه حاضران در مراسم و حامیان این جشنواره تأکید کرد: در این پروژه اصلا دنبال جنگ نمی گردیم، نگاهمان صلح است و می خواهیم نان خودمان را از صلح درآوریم و همه کسانی هم که با ما همکاری دارند طرفدار صلح هستند.

فربود تأکید کرد که اگر حمایتی باشد سال آینده هم این جشنواره را برگزار خواهیم کرد و علاوه بر نشان ها، یک تندیس در هر رشته هنری به یک هنرمند که بیشترین فعالیت هنری صلح آمیز را داشته است، اهدا خواهد شد.

او از همکاری یک موسسه خیریه در برگزاری این جشنواره تشکر و ابراز امیدواری کرد که با خرید آثار از این نمایشگاه بتوان زحمات این موسسه خیریه را جبران کرد.

اهدای نشان عالی هنر برای صلح به 5 برگزیده

اهدای نشان عالی هنر برای صلح بخش بعدی این مراسم بود که با دعوت از مهرجردی مشاور معاون هنری وزارت ارشاد، هوشنگ کامکار، بهنام کامرانی، محمدرضا اصلانی و جعفر پناهی به روی سن این نشان عالی به منتخبان اهدا شد.

این نشان سمبلی از جشنواره «هنر برای صلح» است که به هنرمندان و اشخاصی که بیشترین فعالیت صلح آمیز را انجام داده اند اهدا شد.

شهرام ناظری نخستین هنرمندی بود که نشان هنر برای صلح را دریافت کرد.

خودم را شایسته دریافت این جایزه نمی دانم

شهرام ناظری پس از دریافت نشان عالی هنر برای صلح در سخنان کوتاهی با بیان این که از این اتفاق غافلگیر شده است، گفت: در خودم این شایستگی را برای دریافت نشان عالی صلح نمی بینم چرا که کار زیادی انجام ندادم و همه هنرمندان کشور نیز در این سالها خیلی زحمت کشیدند و سالهای بحرانی و سختی را گذراندند و با این حال گروه های مختلف هنری هر کدام به سهم خود تلاش کردند تا بتوانند پیام انسانی، هنر و زیبایی و صلح و اتحاد میان انسانها را به جامعه و جهانیان عرضه کنند.

ناظری با اشاره به استقبالش از حضور در یک برنامه غیر دولتی تصریح کرد: گفته بودند که برنامه دولتی نیست و کاملا آزاد برگزار می شود و به همین دلیل علاقه مند شدم که حضور یابم و خوشحالم که این جا با هنرمندان بزرگ کشورمان دیدار کردم و آقای زم را نیز برای اولین بار دیدم که البته شرح خدمات خوب ایشان را در زمینه فرهنگی شنیده بودم و می دانم یکی از خوشنامان چند دهه گذشته هستند.

این خواننده در خاتمه از همه برگزارکنندگان این جشنواره تقدیر کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز برای اهدای این نشان دعوت شده بود که در غیاب او نشان صلح برای هنر برای او ارسال شد.

محمدجواد ظریف به پاسداشت تلاش در گسترش صلح و تعامل سازنده با سایر کشورها شایسته دریافت نشان عالی هنر برای صلح شد.

مجید ملانوروزی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد منتخب دیگر این جشنواره برای دریافت نشان عالی صلح برای هنر بود که نشان خود را دریافت کرد.

محمدعلی زم نیز به پاسداشت تلاش در عرصه مدیریت فرهنگی نشان عالی هنر برای صلح را از آن خود کرد.

حمید عجمی هنرمند خوشنویس آخرین هنرمندی بود که کاندیدای دریافت نشان عالی هنر برای صلح بود.

پایان بخش این مراسم افتتاح نمایشگاه آثار دومین جشنواره «هنر برای صلح» بود که در بخش های گرافیک، مجسمه، نقاشی، عکس و چیدمان برگزار شده است.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی از جمله آزاده اخلاقى، آذردخت الهى، اونیش امین اللهى، هما بذرافشان، مجید برزگر، پریسا تشکرى، ایلیا تهمتنى، میرمولا ثریا، خسرو خسروى، بهرام دبیرى، رامتین روزى طلب، مهدى سعیدى، همایون سلیمى، ستاره سنجرى، آئین شاهرودى، طاهر شیخ الحکمایى، الهام صالحى، بهنام صدیقى، بیژن صیفورى، مهدى عبدالکریمى، حمید عجمى، مهسا علیخانى، صبا علیزاده، مریم فخیمى، هانا کامکار، شاهرخ گلچین معانى، علیرضا مصطفى‌زاده، فریال سادات موسوى، مهدى مهدیان، حافظ میرآفتابى، هومن نصیرى، محمدرضا نوربخش، گیزیلا وارگاسینایى، علیرضا وکیلى، محسن یزدى‌پور، محمد یارمحمدى و... به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا 4 مهرماه برپاست.