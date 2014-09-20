به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل را بیشتر با عنوان یک موتور سرچ قدرتمند می شناسیم که اطلاعات وسیعی را به زبان های مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد. اما دیگر زمان آن به پایان رسیده که گوگل را فقط به عنوان یک موتور سرچ اینترنتی بشناسیم، اکنون گوگل به ساخت خودروهای بدون سرنشین، پروژه های سلامتی و تحقیقاتی و حتی ساخت شهرهایی جادویی و فرودگاه های مدرن روی آورده است.



مقامات گوگل در سال های اخیر به اثبات رسانده اند که به دنبال احقاق اهداف متفاوت دیگری نیز هستند. لری پیج به همراه سرگئی برین، موتور جستجوی اینترنتی گوگل را بنا نهادند. در سال 2011 میلادی و پس از استعفای اریک اشمیت، پیج به عنوان مدیر عامل اجرایی گوگل انتخاب شد. لری پیج سال گذشته و در مصاحبه های خود از اجرای پروژه جدیدی با عنوان Google 2.0 برای مرتفع کردن نیازهای بشریت در مسیر زندگی خبر داده بود که ساخت شهرهای هوشمند و فرودگاه های مدرن تنها بخشی از این پروژه بودند.

این پروژه به دو بخش Google X و Google Y تقسیم می شود. مسئولیت پروژه Google X برعهده Sergey Brin بوده اما بخش دوم نیازمند طرح های بلند مدت است. مقامات گوگل در اخبار متفاوتی اعلام کردند که با اجرای چنین طرح ها و پروژه هایی به دنبال درآمد زایی یا افزایش سرمایه نیستند بلکه به دنبال محقق شدن طرح ها و پروژه های خود هستند.

یکی دیگر از پروژه های آتی گوگل ساخت آسانسور فضایی است که فضانوردان از زمین با کمک یک آسانسور به فضا رفته و به تحقیقات خود بپردازند. اما در پایان باید گفت، هیچ یک از طرح ها و پروژه های ذکر شده بعید و دور از دسترس به نظر نمی رسند.

