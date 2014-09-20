جنگلهای غرب یاسوج داغدار شدند/ مهار آتش؛ وقتی همه خواب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب و جمعه شب حدود 15 هکتار از جنگلها و مراتع غرب یاسوج همچون سایر مناطق جنگلی کهگیلویه و بویراحمد داغدار شد تا 20درصد جنگلهای زاگرس آمدن زود هنگام زمستان را آرزو کنند.

غروب پنجشنبه از هر نقطه از شهر یاسوج می شد شعله های زرد آتش که را به جان کوه "درشت" یا "درشک" در غرب این شهر افتاده بودند را دید و صدای سوختن شاخه ها و برگهای نورسته و تنه های هزار ساله و گونه های گیاهی ارزشمند این کوه را شنید.

شهروندان یاسوجی در جایی که هر روز آخرین رگه های سرخ خورشید را می دیدند، شعله های زردی را دیدند که در آن تاریکی جاپای فلق نهاده بودند و در نوک کوه زبانه می کشیدند. اما کاری از این وارثان جنگلها ساخته نبود، جز آه سردی که هیچ از گرمای آتشی که به جان این میراث ارزشمند افتاده بود، نکاست.

جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد در انتظار نوشدارو

حالا چه فرقی می کند علت آتش سوزی گردشگران ناآگاه و چوپانان سهل انگار باشند و یا معتادانی که آتش برجان خود و برجان این طبیعت بکر می زنند.

در استانی که 20درصد جنگلهای زاگرس و هشت درصد جنگلهای کشور را در خود دارد، هر روز تراژدی آتش سوزی جنگلها تکرار می شود و فرقی نمی کند در گرمسیر باشد یا سردسیر، دشت باشد یا کوه، دامنه باشد یا قله.

با این حال این تراژدی پایانی ندارد و در کم توجهی سازمان جنگلها و بی توجهی انسانها، سالهاست دیگر جانی برای جنگلهای کهگیلویه وبویراحمد در مدار 30 درجه زمین باقی نگذاشته است.

چندی پیش بود که معاون این سازمان در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی استان از تجهیز نیروهای اطفای حریق به امکانات جدید و خرید یک بسکت حمل آب خبر داد اما معلوم نیست که این نوشدارو کی به جنگلهای زخمی استان می رسد.

یا سرنوشتی همچون مصوبات سفرهای استانی دولت نهم و دهم برای نجات جنگلهای این استان پیدا می کند که هیچ وقت نرسید و حالا خروارها خاک روی آن نشسته و به تاریخ پیوسته است.

وعده ها بر زمین ماندند تا بلوطها بر زمین بیفتند

مصوباتی همچون "اختصاص اعتبار یک میلیارد تومان برای اطفای حریق در جنگل ها " و "اعطای مجوز برای ایجاد سازمان اطفای حریق جنگلها با انجام آموزش و تامین تجهیزات در استانهای دارای جنگل" که همه بر زمین ماندند تا هر روز درختان قدبرافراشته بر زمین بیفتند.

آتش سوزی پنجشنبه و جمعه شب کوه "درشت" در غرب یاسوج هم در بالای کوه و شیب بالای 57درصد اتفاق افتاد. آنجا که رفتن به نوک کوه و عبور از صخره های صعب العبور و کمرکش کوه، از کوهنوردان نیز ساخته نیست چه برسد به جنگلبانانی که حتی کفش مخصوص کوهپیمایی هم ندارند.

بیچاره نیروهای حفاظت که تمام توانشان را صرف بالا رفتن از سینه کش کوه کردند و بیش از دو ساعت کوهپیمایی تا به نوک کوه رسیدند و وقتی آتش را خاموش کردند که همه خواب بودند.

اما این همه مظلومیت آنها نبود و پیس از مهار آتش در سحرگاه پنجشنبه، آتش سوزی دوباره از بعدازظهر جمعه آغاز شد و بازهم نیروهای اطفای حریق و مردم منطقه از کوه بالا رفتند و با دستان خالی آتش را خاموش کردند.

اطفای حریق از پنج عصر تا چهار صبح

مدیر منابع طبیعی شهرستان بویراحمد به خبرنگار مهر می گوید: نیروهای اطفای حریق منابع طبیعی شهرستان و استان به همراه مدیرکل منابع طبیعی استان پس از وقوع آتش سوزی به محل اعزام شدند و با پای پیاده به بالای کوه رفتند.

سعید نظری می افزاید: این کوه یکی از کوههای صعب العبور این منطقه است که دارای صخره ها و شیب بسیار تند و فاقد هیچ راه مالرویی است و این، کار را برای نیروهای اطفای حریق سخت کرده بود.

وی بیان می کند: با این حال مدتی طول کشید تا از کوه بالا برویم و این باعث شد که آتش گسترش یابد و اگر زودتر به محل می رسیدیم می توانستیم در همان ساعات اولیه آتش را خاموش کنیم.

نظری اظهار می دارد: 17 نفر از نیروهای حفاظت منابع طبیعی و جمعی از مردم منطقه از ساعت پنج عصر پنجشنبه تا ساعت چهار صبح جمعه در حال خاموش کردن آتش بودند.

مدیر منابع طبیعی شهرستان بویراحمد به گونه های ارزشمند مرتعی و جنگلی این منطقه اشاره می کند و می گوید: در این کوه درختانی همچون بلوط، کیکم، بنیو، بادام و .. وجود دارد و رستنگاه گونه های گیاهی دارویی همچون چویل، بومادران، آویشن و .. است.

شش نفر مصدوم شدند/آغاز دوباره آتش سوزی از بعدازظهر جمعه

وی همچنین از مصدوم شدن شش نفر از نیروها در اطفای حریق و هنگام پایین آمدن از دامنه کوه خبر می دهد.

مدیر منابع طبیعی شهرستان بویراحمد همچنین از آغاز دوباره این آتش سوزی از بعدازظهر جمعه خبر می دهد و می گوید: نیروهای اطفای حریق از بعداز ظهر جمعه تا پاسی از شب در محل حضور یافتند و اقدام به مهار آتش کردند.

در خصوص علت این آتش سوزی می گوید: با توجه به رسیدن میوه های کوهی و وجود درختان بنه در این منطقه به احتمال زیاد افرادی که اقدام به چیدن میوه های کوهی و گرفتن سقز درختان می کنند، عامل این آتش سوزی بوده اند.

وی همچنین به آتش سوزی های هفته گذشته در این شهرستان اشاره می کند و می گوید: در این هفته وقوع یک آتش سوزی در کوه "تاوه" در بخش کبگیان موجب سوختن بیش از سه هکتار از جنگلها و مراتع این منطقه شد.

وی بیان می کند: در تابستان امسال بیش از 20 مورد آتش سوزی در عرصه های جنگلی شهرستان بویراحمد روی داد و خسارتهای جبران ناپذیری به طبیعت این شهرستان وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال به سال به طرق مختلف از وسعت 20درصد از جنگلهای زاگرس مرکزی و هشت درصد جنگلهای کشور در کهگیلویه و بویراحمد کاسته می شود و اگر این روند ادامه یابد روزی خواهد رسید که حسرت یک بلوط ایستاده در دامنه های دنا به دل همگان خواهد ماند. بی شک پیشگیری از این روند جز با فرهنگسازی و مشارکت دادن مردم در نگهداری از این ثروت عظیم و توجه و حمایت ویژه مسئولین کشوری در حفاظت از جنگلهای نیازمند حفاظت این استان محقق نخواهد شد.

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گزارش: شریف اسلامی