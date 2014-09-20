به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوکار صبح شنبه در جمع خبرنگاران از عدم برگزاری مسابقات قهرمانی مینی‌گلف آقایان و بانوان کشور در اردبیل خبر داد و گفت: ورزشکاران کرمانشاهی که به این دوره از رقابت‌ها اعزام شدند، به استان بازگشتند.

وی افزود:این مسابقات قرار بود از 24 شهریور ماه امسال به مدت دو روز در بخش بانوان برگزار شود که به دلیل مشکلات پیش آمده در تامین اسکان ورزشکاران و فراهم نبودن امکانات و مقدمات اولیه برپایی مسابقات و همچنین عدم مدیریت صحیح هیات اردبیل به عنوان میزبان، لغو شد.

جوکار تصریح کرد: این دوره از مسابقات به دستور فدراسیون گلف کشور به تعویق افتاد و بانوان تیم اعزامی مینی گلف کرمانشاه نیز پس از خستگی ناشی از مسافت طولانی، به استان بازگشتند.

رئیس هیئت مینی گلف ادامه داد: هم‌چنین طی نامه ای از سوی فدراسیون گلف و با توجه به وضع موجود، مسابقات آقایان نیز که قرار بود از تاریخ 26 شهریور در اردبیل برگزار شود، لغو شد.

رییس کمیته مینی گلف استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسابقات کشوری برای شناسایی و معرفی اعضای تیم ملی مینی گلف جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی تدارک دیده شد که متاسفانه هیات گلف اردبیل نتوانست به عنوان مجری برگزاری مسابقات شرایط میزبانی را فراهم کند.

گفتنی است، شرکت قند بیستون به عنوان اسپانسر و حامی مالی تیم مینی گلف بانوان استان کرمانشاه، هزینه های حضور در این دوره از مسابقات را متقبل شد.