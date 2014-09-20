20 برنامه فرهنگی و هنری در شهرستان دنا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاماسب بهمنیار شامگاه جمعه در نشستی با خبرنگاران گفت: هفته دفاع مقدس امسال با شعار ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا نامگذاری شده است.

وی در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان دنا بیان داشت: در روز اول نیروهای نظامی وانتظامی، اقشار مختلف بسیج شهرستان وخودرو ها از مقابل جایگاه رژه می روند.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دنا افزود: سرکشی از خانواده معظم شهداء، برگزاری یادواره شهدای بخش پاتاوه، نشستهای بصیرتی و سیاسی، مسابقات فرهنگی وهنری و ورزشی، شب شعر و خاطره و ...از مهمترین برنامه های تدارک دیده شده هفته دفاع مقدس است.

بهمنیار اظهار داشت: زنگ ایثار ومقاومت در مدارس و برگزاری صبحگاههای دانش آموزی در مدارس، شرکت بسیجیان در نماز جمعه، سخنرانی فرماندهان قبل از خطبه های نماز جمعه و عطر افشانی وغبار رویی گلزار شهداء از دیگر برنامه های این هفته است.

وی همچنین با تشریح دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی که در تمامی حوزه ها از تجاوز رژیم بعثی عراق حمایت می کرد موجب بر هم ریختن معادلات کشورهای غربی در هشت سال دفاع مقدس شد.

وی یادآور شد: با رهبری و درایت امام راحل در هشت سال دفاع مقدس پایان این جنگ به گونه ای رقم خورد که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی نماند.