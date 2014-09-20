آیت الله سبحانی با رهبر انقلاب دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر حضرت آیت الله سبحانی از مراجع تقلید با حضور در دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو و برای سلامتی و مزید توفیقات رهبر معظم انقلاب دعا کرد.



بر اساس این گزارش رهبر معظم انقلاب پس از عمل جراحی و یک هفته بستری در بیمارستان، روز دوشنبه 24 شهریور بیمارستان را ترک کرده بودند.