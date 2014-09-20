حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان کد رشته محلهای متمرکز و نیمه متمرکز در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای حضوری همچنین آموزشهای خاص غیرحضوری نظام آموزش مهارتی مهرماه سال 93 دانشگاه جامع علمی کاربردی، ساعت 19 امروز شنبه 29 شهریورماه در سامانه سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org اعلام می شود.

وی ادامه داد: تمام پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مفاد اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته با در دست داشتن مدارک لازم و بر اساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه، برای ثبت نام به محل قبولی مراجعه و ثبت نام کنند.

به گفته مشاور سازمان سنجش، تمام معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محلهای نیمه متمرکز ضرورت دارد با توجه به مفاد اطلاعیه مذکور و برابر برنامه زمانی مشخص شده برای شرکت در مرحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته نیمه متمرکز مربوط اقدام کنند.