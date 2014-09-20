تقویم جدید گردشگری کیش تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان با اشاره به شروع فصل جدید گردشگری در كيش از تدوین تقویم گردشگری توسط معاونت گردشگری خبر داد و گفت: با توجه به رسیدن فصل جدید سیاحتی در جزیره، برنامه‌های متناسب برای جذب و افزایش حضور گردشگران در کیش در دست طراحي و اجراست.

مونسان با اشاره به شروع فصلي داراي هوای مطلوب و بهاری در کیش، افزود: در فصل جدید گردشگری جزيره، به تناسب تغییرات، تقویمی طراحی شده است که جوابگوی نياز گردشگران باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روند ورود گردشگر به جزیره را، به غیر از ماه‌های پیک، عادی توصيف كرد و افزود:در تلاشیم در طول سال با ارائه برنامه‌های متنوع گردشگران بيشتري را به کیش جذب كنيم.