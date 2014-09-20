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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۰۳

یوسفی راد:

300 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند

300 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال 93 بیش از 300 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان بازدید کرده اند.

علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شش ماهه اول سال جاری بیش از 300 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کرده اند.

وی افزود: بسیاری از این بازدید ها در قالب کاروان های راهیان نور انجام شده و تعداد قابل توجهی از مردم نیز به صورت خودجوش به استان کرمانشاه سفر کرده و از این مناطق دیدن کرده اند.

یوسفی راد به ظرفیت 5 هزار نفری اقامت گاه های استان اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی که از ابتدای سال جاری در اردوگاه ها و اماکن اقامتی راهیان نور کرمانشاه اقامت کرده اند در حدود 50 هزار نفر بوده است.

وی یادآور شد: یادمان های مرصاد، مطلع الفجر گیلانغرب و شهید بهشتی قصرشیرین و نیز شهدای پاوه و بازی دراز از جمله پربازدید ترین مناطق عملیاتی در استان کرمانشاه هستند که این مکان ها همواره پذیرای خیل علاقه مندان بوده اند.

 مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان، حضور مردم بویژه نسل جوان در مناطق عملیاتی را موجب آشنایی هر چه بیشتر آنها با آرمان های شهدا و ارزش های دفاع مقدس دانست.

 

کد مطلب 2373304

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