عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: آیین نامه کارشناسی دانشگاههای کشور در جلسات متعدد همچنین در همایش معاونان آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و اکثر قسمتهای این آیین نامه بدون تغییر باقی ماند.

وی ادامه داد: هنوز درباره حذف نمره صفر از کارنامه تصمیمی نگرفته ایم.

به گفته مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، در همایش معاونان آموزشی دانشگاهها، آیین نامه بازنگری شده در اختیار معاونان قرار گرفت، معاونان تا پایان مهرماه که یک اجلاس دیگر در منطقه 7 برگزار می شود، فرصت دارند نظراتشان را اعلام کنند.

نوه ابراهیم در ادامه از نهایی شدن آیین نامه واگذاری اختیارات تجدیدنظر در برنامه های درسی و آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی خبر داد و گفت: این دو آیین نامه بازنگری شده و در انتظار امضای سرپرست وزارت علوم قرار دارد.