900 هزار حامی در کشور از ایتام حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همايش مديران شهرستان ها، معاونان، مديران و روساي ادارات اجرايي و ستادي کميته امداد امام خمینی(ره) استان جمعه شب با حضور علي شريف روحاني قائم مقام معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني(ره) برگزار شد.

علی شریف روحانی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کميته امداد امام خميني(ره) در نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در حالي شکل گرفت که انقلاب در اين روزها به تأسيس نهادهاي ضروري مي پرداخت که با اين اقدام، امام خميني(ره) اهميت جايگاه و رسالت امداد را نشان دادند.

وي ادامه داد: امروز کميته امداد امام خميني(ره) با توجه الهي، برکت نام امام(ره)، هدايت هاي امام(ره) و مقام معظم رهبري به جايگاه رفيعي رسيده است که اين عظمت امداد را بايد به خوبي صيانت کنيم.

جمع آوری200 میلیارد تومان صدقه در کشور

قائم مقام معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني(ره) اضافه کرد: در دهه اول شکل گيري، سازماندهي در حوزه مشارکت بيشتر متوجه فرهنگ صدقات انجام شده است به طوري که امروز در کشور نزديک به 8 ميليون صندوق صدقات داريم و 200 ميليارد تومان بطور سالیانه از این صندوقها جمع آوری می شود.

وي تصريح کرد: امروز کميته امداد امام خميني(ره) با توجه به رشد و توسعه جامعه، خدمات خود را بنابر شرايط جامعه به روز کرده از اين رو يکي از اقدامات انجام شده نظام صندوق هاي ديجيتالي است به طوري که امروز 75 صندوق ديجيتال را در مترو تهران راه اندازي کرديم که بايد اين نسل را افزايش دهيم تا هم توسعه صدقات و هم افزايش مشترکان را داشته باشيم.

روحاني خاطرنشان کرد: همچنين با حفظ صندوق، توسعه صندوق، مقاوم سازي صندوق و اشکال جديد صندوق کارهاي مهم جمع آوري صدقات را با جديت دنبال مي کنيم.

وي تصريح کرد: در حوزه انفاق و نيکوکاري با حفظ صدقات، اکرام ايتام را داشتيم به طوري که امروز در کشور 900 هزار حامي حمايت از 300 هزار يتيم را بر عهده دارند و سرانه کمک پرداختي هر حامي به ايتام به طور ميانگين 100 هزار تومان در

کشور است که تنها در استان قزوين و تهران اين رقم 200 هزار تومان است.

قائم مقام معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني(ره) اعلام کرد: در حوزه زکات نيز تلاش هاي خوبي شده است، امروز شوراي زکات کشور فعال است و دستگاه هاي مختلف در اين شورا عضويت دارند، طي سال گذشته 270 ميليارد تومان زکات جمع آوری شد که هدف امسال 400 ميليارد تومان است.

وي عنوان کرد: خوشبختانه شوراي زکات در کشور، استان و شهرستان ها تشکيل شده است و امداد به عنوان عامل جمع آوري زکات توفيق تلاش در اين عرصه را دارد، امروز امداد مفتخر است که در يک دهه گذشته 19 هزار پروژه عمراني عام المنفعه از محل زکات را در اين زمينه پشتيباني کرده است.

روحاني يادآورشد: سال گذشته قريب به 50 درصد زکات جمع آوري شده در درون امداد به امور توانمندسازي، مسکن، اشتغال، تأمين جهيزيه، احداث سرويس هاي بهداشتي و نيازمندان اختصاص يافته است و هم اکنون زکات بعنوان يکي از مولفه هاي توانمندسازي مد نظر است.

جذب 338 میلیارد ریال در توسعه مشارکت های مردمی

در ادامه هدایت صفری مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين از رشد 34 درصدي مشارکت هاي مردمي طي سال 92 به نسبت 91 خبرداد و گفت: سال 92 در استان قزوين 338 ميليارد ريال درآمد در بحث توسعه مشارکت هاي مردمي داشته ايم.

وی اظهارداشت: استان قزوين محل تلاقي استان هاي غربي و مرکزي کشور است؛ داراي شش شهرستان، 19 بخش، 25 شهر و 46 دهستان است که با جمعيت يک ميليون و 200 هزار نفري،حدود يک درصد از مساحت و جمعيت کشور را دارد

وي ادامه داد: استان قزوين براساس اسناد توسعه اي در زمينه هاي مختلف توانمندي هاي زيادي در زمينه گردشگري، صنعت، آموزش عالي و کشاورزي دارد.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين اضافه کرد: کميته امداد اگرچه در گذشته به عنوان نهاد توزيع کننده کالا و جمع آوري کننده صدقات شناخته مي شد ولي امروز به همت همکاران ما در سراسر کشور به عنوان نهاد توليدکننده فکر و قدرتمند در به صحنه آوردن مردم و دستگاه پيشتاز و پيشروشناخته مي شود.

وي عنوان کرد: امروز کميته امداد امام خميني(ره) با دستاوردها و موفيقت هايي که داشته به دستگاهي مبدل شده که توانمندسازي را به عنوان الگو صادر کند و با همين برند نيز شناخته مي شود.

صفري تصريح کرد: در اين ميان در استان قزوين نيز کميته امداد امام خميني(ره) دستاوردهاي خوبي داشته است؛ در واقع در استان قزوين به همت همه امدادگران و همکاران، نصاب مشارکت مردم در برنامه هاي خيرخواهانه و نيکوکاري افزايش يافته است.

وي اعلام کرد: پيوندهاي خوبي با گروه هاي مرجع ،رسانه ها و خيريه ها با نگاه تعاملي برقرار شده است که با هدف بالابردن احساس مسئوليت عمومي در ميان مردم و مسئولان و برقراري تکافل اجتماعي در جامعه رقم مي خورد.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين خاطرنشان کرد: صندوق هاي صدقات امداد و ساير برنامه هاي مشارکتي در واقع رفراندوم عمومي است که نشان دهنده مشارکت و حضور مردم درعرصه خير و نيکوکاري است به طوري که سال 92 در استان قزوين 338 ميليارد ريال درآمد در بحث توسعه مشارکت هاي مردمي داشته ايم که نسبت به سال 91 از رشد 34 درصدي برخوردار است.

وي توضيح داد: اين رشد ارزشمند است چراکه اين رشد در حالي به دست آمده است که ما مشکلات و تنگناهاي اقتصادي را نيز در کشور داشته ايم؛ در طرح اکرام، محسنين و ساير طرح ها رشد درآمد نيز داريم که نشان از اعتماد بالاي مردم به امداد وترويج روح نيکوکاري و انفاق در جامعه اسلامي دارد.

صفري يادآورشد: امروز به برکت اعتقادات ديني و توسعه ارزش هاي اسلامي در جامعه و دميدن روح انفاق و نيکوکاري که از ثمرات نظام مقدس اسلامي است شاهد رشد و توسعه نيکوکاري و خيرخواهي در ميان عموم اقشار جامعه هستيم.