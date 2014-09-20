شاهرخ هدايتي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه نفر از ايرانيان زنداني در كشور چين، با هماهنگي اداره كل ارتباط با قوه قضائيه وزارت دادگستري، اداره كل ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه و سفارت كشورمان در چين، براي گذراندن ادامه محكوميتشان، به ايران منتقل شدند

مشاور وزير دادگستري افزود: این زندانیان در فرودگاه امام خميني(ره) تحويل مقامات كشورمان شدند.انتقال اين زندانيان در راستاي همكاري‌هاي قضايي بين دو كشور ايران و چين و با اهداف انسان دوستانه و كاهش مشكلات اين زندانيان و خانواده‌هاي آنان انجام شده است.

هدايتي خاطر نشان کرد؛ جرم اين زندانيان مربوط به مواد مخدر بود.