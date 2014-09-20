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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۳

توضیحات ابوالمعالی درباره پرونده مهدی و فاطمه هاشمی

توضیحات ابوالمعالی درباره پرونده مهدی و فاطمه هاشمی

وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: هنوز زمان یازدهمین جلسه دادگاه به ما اعلام نشده است.

وحید ابوالمعالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: هنوز زمان جلسه بعدي دادگاه به ما اعلام نشده است.

وی افزود: قاضی شعبه زمان رسیدگی به پرونده را مشخص می کند و پس از تعیین وقت دادگاه از ما برای حضور در جلسه محاکمه دعوت خواهد شد.

وی درباره حکم دادگاه تجدید نظر در خصوص فاطمه هاشمی نیز گفت: در این زمینه صحبتی نمی کنم و در خصوص رای دادگاه ظرف روزهای آینده اطلاع رسانی صورت می گیرد.

بر اساس گزارش مهر،تا کنون ده جلسه از محاکمه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

همچنين ،فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال 92 به اتهام انتصاب مطالب خلاف واقع به روسای قوه قضائیه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. دادگاه وی 18 دی ماه سال گذشته برگزار و قاضی او را به 6 ماه حبس تعزیری که به مدت 2 سال تعلیق شده است محکوم کرد.

با اعتراض فاطمه هاشمی به رای دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید ارسال شد.

 

کد مطلب 2373318

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