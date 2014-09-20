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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۶

هشدار حماس درخصوص ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی درصورت عدم رفع محاصره غزه

هشدار حماس درخصوص ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی درصورت عدم رفع محاصره غزه

موسی ابومرزوق با تاکید بر اینکه حماس در جنگ 51 روزه پیروز شده است نسبت به ادامه جنگ در صورت پایان نیافتن محاصره نوار غزه که از شروط اصلی توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی است، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "موسی ابومرزوق" از چهره های شاخص جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفتگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که حماس خواهان آغاز جنگ دیگری با اسرائیل نیست.

وی درخصوص شکست مذاکرات صلح فراگیر در غزه درصورت عدم رفع محاصره نوار غزه هشدار داد و گفت: ما خواهان آغاز جنگ دیگری در نوار غزه نیستیم و می دانیم که اسرائیل نمی خواهد بار دیگر شاهد چنین جنگی باشد.

 ابو مرزوق در ادامه افزود: درصورتی که گذرگاههای مرزی با مصر و رژیم صهیونیستی بازگشایی نشود هیچ چاره ای غیر از جنگ با این رژیم وجود نخواهد داشت.

وی خاطر نشان شد: مردم غزه پیش از جنگ 51 روزه، در سایه محاصره نواره غزه در شرایط بسیار سختی به سر می بردند و ما نمی توانیم ادامه این وضعیت را پس از جنگ نیز شاهد باشیم و اسرائیل باید سیاست خود را تغییر دهد.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که به رغم ناکامیهای نظامی که در ظاهر امر به نظر می رسد، حماس در جنگ 51 روزه پیروز شده است و محبوبیت آن در میان مردم فلسطین افزایش پیدا کرده است و اگر امروز انتخاباتی برگزار شود، امکان شکست "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در این انتخابات  وجود دارد.

شایان ذکر است، رفع محاصره غزه و بازگشایی گذرگاههای از شروط اصلی توافق آتش بس فراگیر در نوار غزه به شمار می رود.

از سوی دیگر "اشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین با انتشار بیانیه ای در صفحه شخصی خود در پایگاه ارتباط اجتماعی فیس بوک از وقوع یک انفجار در منطقه شجاعیه در شرق غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش در جریان این انفجار که جزئیاتی از علت و چگونگی آن منتشر نشده است سه فلسطینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 2373322

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