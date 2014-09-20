شماره نخست «فرهنگ امروز» روی گیشه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اول نشریه «فرهنگ امروز» در برگیرنده آثاری از رضا داوری‌اردکانی، احمد بستانی، علی مرادخانی، حاتم قادری، احمد نقیب‌زاده، ابراهیم فیاض، عباس منوچهری، محمد رجبی، سیاوش جمادی، بیژن عبدالکریمی، منوچهر آشتیانی، بهروز فرنو، ناصر فکوهی، محمد صنعتی، حسن مرتضوی و همین طور ترجمه‌هایی از راینهارت کوزلک، اسلاوی ژیژک، میشاییل هانکه، هرمان هایدگر و سایرین است.

«فرهنگ امروز» پس از حدود سه سال فعالیت در فضای مجازی و تمرکز بر روی مباحث نظری فرهنگ و علوم انسانی در دور جدید فعالیت خود در یک سال اخیر، از روزهای آینده در چارچوبی تازه و البته با شرح کاری متفاوت از آنچه که در سایتش به آن پرداخته و می‌پردازد، در قالب ماهنامه‌ای مکتوب در زمینه فرهنگ و علوم انسانی، عرضه خواهد شد.

این ماهنامه با تمرکز بر مباحث فرهنگ و علوم‌انسانی دارای بخش‌هایی شامل تاریخ، اندیشه، سینما، کتاب، ادبیات، حوزه، فلسفه علم و مواجهات بر پیشخوان مطبوعات و کتابفروشی‌ها قرار می‌گیرد.

«فرهنگ امروز» در شماره نخست خود «نقدهایی تازه بر روشنفکری دینی» را موضوع گفتگوی خود با رضا داوری‌اردکانی قرار داده و به بهانه بیستمین سالمرگ «کارل پوپر» هم به بازخوانی نقد رضا داوری‌اردکانی بر پوپر و پوپری‌های ایران در سه دهه گذشته با حضور علی مرادخانی، احمد بستانی، محمدعلی مرادی، حامد زارع و مسعود صادقی پرداخته است.

در بخش تاریخ این نشریه نیز پرونده‌ای به بهانه فرارسیدن سالگرد خلع رضاشاه از قدرت گشوده شده است. «گذری بر یک گذار» عنوان پرونده‌ای است که قصد دارد با حضور حاتم قادری، ابراهیم فیاض، احمد نقیب‌زاده، عباس منوچهری، محمد رجبی، عباس قدیمی، محسن مدیرشانه‌چی و ... به بررسی ابعاد مختلف نوسازی جامعه ایران در عصر پهلوی اول بپردازد.

انتشار «دفترچه‌های سیاه» در اروپا و بازتاب‌های رسانه‌ای آن در فضای آکادمیک اروپا نیز دست‌مایه تولید پرونده گروه اندیشه «فرهنگ امروز» گردیده است. «فرجام یک سکوت» عنوان پرونده گروه اندیشه «فرهنگ امروز» است که قصد دارد تا به روایتی تازه از رابطه مارتین هایدگر یا «ناسیونال سوسیالیسم» و ارتباط او با حزب نازی بپردازد. این پرونده در برگیرنده آثاری از سیاوش جمادی، بیژن عبدالکریمی، مجید مددی، مهدی معین‌زاده، منوچهر آشتیانی، بهروز فرنو و همین‌طور ترجمه‌های از اسلاوی ژیژک، هرمان هایدگر، میگل دبستگی و ... است.

سرویس سینمای «فرهنگ امروز» نیز پرونده‌ای را به سینمای «میشائیل هانکه» فیلم‌ساز شهیر آلمانی اختصاص داده است. گفتگو با محمد صنعتی در باب روانکاوی سینمای هانکه و همینطور گفتگو با میشائیل هانکه از جمله مطالب پرونده «کدهای هانکه» است.

در بخش گزارش این نشریه نیز برای نخستین بار ترجمه‌ای از فصل اول کتاب «لایه‌های زمانی» راینهارت کوزلک توسط ابراهیم توفیق ترجمه شده است. ناصر فکوهی نیز یادداشتی با عنوان «علم و فرهنگ در جهان کافکایی‌شده» در این بخش دارد.

بخش پیشخوان «فرهنگ امروز» هم که به کتاب اختصاص دارد، حاوی پرونده‌ای درباره ترجمه آثار مارکس در ایران است که در آن به بهانه انتشار ترجمه جلد دوم «کاپیتال مارکس» با حسن مرتضوی گفتگویی صورت گرفته‌است. انتشار «دست‌نوشته‌های نیچه» نیز بهانه‌ای شده است برای گفتگوی «فرهنگ امروز» با ایرج قانونی، مترجم این کتاب.

«فرهنگ امروز» در 164 صفحه و به قیمت 10000 تومان تا چند روز دیگر از طریق کتاب‌فروشی‌ها و گیشه مطبوعات قابل تهیه است.