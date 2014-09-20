مسابقات آسیایی کاراته در کرمانشاه پایان یافت

ناصر محمد صالحی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات آسایی شوتوکان اسکای طی روزهای 27 و 28 شهریور ماه به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها 650 ورزشکار در بخش آقایان و 550 ورزشکار در بخش بانوان طی دو روز با هم به رقابت پرداختند.

محمد صالحی گفت: مسابقات آقایان در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه و مسابقات بانوان به میزبانی شهرستان صحنه برگزار شد.

وی یادآور شد: ورزشکارانی از استان های سراسر کشور به همراه کاراته کا هایی از کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان در این رقابت ها حضور داشتند.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه گفت: در پایان این بازیها، تیم ایران در هر دو بخش آقایان و بانوان به مقام قهرمانی دست یافت و کشورهای عراق و افغانستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.