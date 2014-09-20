به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه راههای منتهی به چهارراه دولت آباد ترافیک سنگینی داشت، ترافیک امروز این محدوده از جنس دیگری بود، تعداد زیادی از شهروندان کرجی برای افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی از ساعات اولیه صبح در چهارراه دولت آباد گرد آمده بودند، تعدادی دستگاه اتوبوس شهری و تاکسی نیز به حالت رژه دور تا دور تقاطع به صف ایستاده بودند.

برای افتتاح این پروژه که به میزان قابل توجهی ترافیک درون شهری را کاهش خواهد داد استاندار البرز، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، شهردار کرج، اعضای شورای اسلامی شهر کرج و همچنین دیگر مسئولان حضور داشتند.

تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش آموز دارای 2 هزار متر طول عرشه است

پروژه "تقاطع غیر همسطح دانش آموز" در صورتی 8 ماه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری می رسد که در آستانه سال جدید تحصیلی هستیم و هفته دفاع مقدس نیز دلیلی دیگر برای زودتر به بهره برداری رسیدن این پروژه است.

علی ترکاشوند شهردار کرج در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به اینکه تکمیل تقاطع های غیر همسطح در کلانشهر کرج در اولویت کاری شهرداری بود، اظهار داشت: عملیات احداث تقاطع شهدای دانش آموز در سال 88 آغاز شد که تا دی ماه سال 92 تنها 15 درصد این طرح اجرا شد.

ترکاشوند در ادامه تاکید کرد: از دی ماه سال 92 با تغییر شرکت پیمانکاری، تکمیل تقاطع غیر همسطح دانش آموز در دست اقدام قرار گرفت و اکنون 8 ماه زودتر از زمان مقرر به اتمام رسیده است.



این مسئول یادآور شد: برای تملک املاک و ساخت این تقاطع 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهره برداری از آن بخشی از ترافیک کرج روان سازی شد.



شهردار کرج در پایان به بیان مشخصات این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز دارای 2 هزار متر طول عرشه است که 2 هزار تن آرماتور در آن به مصرف رسیده، ضمن آنکه 130 هزار مترمکعب خاکبرداری شده است.



در ادامه محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح این پروژه در این باره اظهار داشت: مدیریت شهری به دنبال تحقق توسعه شهری مبتنی بر چارچوب های صحیح فنی، هندسی و برنامه ریزی شده است.

نامگذاری این پروژه به شهدای دانش آموز قدرشناسی نسبت به خون پاک شهدا است

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت ناخوشایند ترافیک تبدیل به بزرگترین مشکل این کلانشهر شده است و به همین منظور احداث تقاطع غیرهمسطح توسعه مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل را به دنبال دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قالب جهانی، شکل گیری و ایجاد مدیریت واحد خدمات از سوی مدیریت شهری بهترین راه کار برای حل مشکلات و معضلات است، اذعان داشت: به رغم وجود قوانین مدون در کشور، آسیب هایی به حوزه شهری وارد آورده است، اما اقدامات انجام گرفته از سوی شهرداری توانسته است تا حدودی از آسیب های موجود بکاهد.



کولیوند در پایان با اشاره به نام گذاری تقاطع به نام شهدای دانش آموز، گفت: همه دستاوردها و داشته های ملت ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدایی است که برای سربلندی ایران از جان گذشتند و انتخاب نام یکی از مهم ترین تقاطعات غیرهمسطح شهر به نام شهدای دانش آموز را مظهری از قدرشناسی مدیریت شهری نسبت به شهدا و حرمتی دانست که این دستگاه برای خون های ریخته شده از نسل دوم انقلاب قائل است.

بهره برداری زودتر از موعد این پروژه احترام به حقوق شهروندی است

در ادامه محمود دادگو اظهار داشت: تناسب توسعه جمعیت با توسعه شهری در سایه گسترش مسیرهای ارتباطی به فراخور نیاز منطقه بسیار مهم است.

دادگو اعتقاد مدیریت شهری در حوزه ترافیک را روان سازی ترافیک با استفاده از اصل توسعه راه ها و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و گفت: احداث و به بهره برداری رسیدن این پروژه را پیش از موعد مقرر نوعی احترام به حقوق شهروندان و تکریم جایگاه آنان است.

این مسئول در ادامه اضافه کرد: تامین و تقویت شریان های ارتباطی درون شهری زیربنای توسعه در شهر را فراهم می کند چرا که دود ناشی از ترافیک امروزه چشمان شهر را سرخ کرده و آلودگی ناشی از آن بر چهره شهر نشسته است.



دادگو در پایان با اشاره به اینکه توسعه راه ها پنجره ای به سوی توسعه پایدار کشور است، خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای راه، بسترها و امکان استفاده از حمل و نقل عمومی و مدرن را در شهر نهادینه می کند.