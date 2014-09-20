به گزارش خبرنگار مهر، حسن زنگنه در سال ۱۳۴۶ دیپلم طبیعی خود را از دبیرستان سعادت، یکی ازنخستین مدارس در ایران بوشهر اخذ کرد و خدمت سربازی در سپاه دانش را با عنوان مترجم «یونسکو» در سال ۱۳۴۹ به پایان رساند و پس از آن با همین عنوان به فعالیت در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی پرداخت.

زنگنه در کنگره‌ها و سمینارهای علمی و فرهنگی متعدد به ارائه مقاله پرداخت. ازجمله این سمینارهای علمی می‌توان به کنگره‌ هشتادمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری در بوشهر، فارس‌شناسی در شیراز، بزرگداشت سید عبدالحسین لاری در لارستان و کنگره سیراف در بوشهر اشاره کرد.

حسن زنگنه، یکی از برجسته‌ترین مترجمان کشور در حوزه‌ خلیج‌‌فارس‌شناسی به شمار می‌رفت. اما آنچه در سایه‌ ترجمه‌های زنگنه کمتر به آن پرداخته شد، نگاه ژرف او در حوزه‌ واژه‌شناسی بومی، تشریح مثل‌ها و متل‌های بوشهری و در نهایت تحلیل‌های او درباره‌ دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتی بوشهر بود.