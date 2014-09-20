حسن موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور زائران رضوی در روزهای پایانی تابستان به مشهد گسترده است و در این راستا کمپ‎‌هایی پیش‌بینی شده تا مشکلی در رابطه با اسکان زائران و مسافران وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اقامتگاه های مختلفی برای زائران رضوی آماده شده و اقدامات فراوانی در رابطه با اسکان موقت زائران در مشهد انجام شده است.

طرح زوج و فرد در مشهد ادامه می‌یابد

موحدیان در زمینه اجرای طرح و زوج فرد در اطراف حرم رضوی عنوان کرد: ترافیک پیرامون حرم رضوی بسیار گسترده است و این امر ایجاب می کند تا طرح زوج و فرد همچنان در مشهد ادامه داشته باشد.

فرماندار مشهد تصریح کرد: گاه برخی از زائران و مجاوران نسبت به مساله اجرای طرح زوج و فرد در پیرامون حرم مطهر اعتراض می‌کنند در حالی که امروز باتوجه به ترافیک سنگین این محدوده راه دیگری نداریم.

موحدیان تاکید کرد: بی تردید اجرای موفق طرح تردد زوج وفرد خودروها در مشهد سبب کاهش 10 الی 15 درصدي آلودگي هوا و کاهش زمان سفر شده و براین اساس مسئولان استان تصمیم گرفتند تا اين طرح را ادامه دهند.

افزودن پیوست ترافیکی به طرح جامع مشهد

وی یادآور شد: معضل ترافیك در مشهد بسیار جدی است و در این راستا مطابق نظرسنجی‌ها 65 درصد مردم از اجرای طرح زوج و فرد رضایت دارند بنابراین با اجرای این طرح باید ترافیك را در این شهر مدیریت کرد.

فرماندار مشهد با اعلام اینکه در حال حاضر نمی توان زمان قطعی برای پایان محدوده ترافیکی عنوان کرد، گفت: در حال حاضر نیز طرح ترافیك ادامه خواهد داشت، البته پیوست ترافیکی نیز به طرح جامع مشهد افزوده شده است.

به گفته موحدیان هم اکنون طرح زوج و فرد از هشتم مردادماه تا 31 شهریورماه در راستای کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در زمان شهروندان و کاهش ترافیک در هسته مرکزی پایتخت معنوی در حال اجراست و بی‌تردید این طرح نقش موثری در کنترل ترافیک و مسئله کاهش آلاینده‌های هوا داشته و نمی‌توان به دلیل اعتراض و نارضایتی تعداد محدودی از افراد به این طرح خاتمه داد.