توضیحات رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف درباره عزل گلشنی

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عزل دکتر مهدی گلشنی عضو شورای انقلاب فرهنگی از سمت ریاست گروه فلسفه علم دانشگاه در آخرین روز کاری اش گفت: این یک مساله عادی است روسای دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف هر دوسال تغییر می کنند.

وی با بیان اینکه تغییر روسای گروه ها و دانشکده ها عادی و معمول است، یادآورشد: اینکه وی تاکنون تغییر نکرده بودند روال غیر معمولی است چون دکتر گلشنی سال ها ریاست گروه فلسفه را برعهده داشت حتی زمانی که ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را نیز برعهده داشت این سمت را نیز دارا بود.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف افزود: در ضمن دکتر گلشنی دی ما 76 ساله و بازنشسته می شود بنابراین قبل از اینکه وی بازنشسته شود باید مدیریت به فکر باشد و شخصی را جایگزین کند.