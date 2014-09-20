به گزارش خبرنگار مهر، از حدود سه ماه پیش یک ایرلاین اوکراینی بصورت چراغ خاموش از سازمان هواپیمایی مجوز پرواز گرفته است و به دلیل قیمت مناسب با استقبال زیادی از سوی مسافران ایرانی روبرو شده است. در واقع نرخ بلیت‌های این ایرلاین از شرکت‌های داخلی ارزان تر است به همین جهت بخشی از مسافران که به دنبال بلیت ارزان هستند از این ایرلاین استفاده می‌کنند.

این در حالی است که برخی از ایرلاین‌های داخلی که به مقاصد مختلف از جمله اروپا پرواز دارند با قیمت‌های بالایی بلیت می فروشند که موجب شده تعداد زیادی از مسافران ایرانی به سمت دیگر ایرلاین‌های خارجی سوق پیدا کنند و تنها در زمان اجبار به ایرلاین های داخلی روی بیاورند.

تحریم‌های یک جانبه علیه صنعت هوایی و ناتوانی ایرلاین‌ها برای پروازهای مختلف، موجب شده که انحصار برخی از پروازها در اختیار یک یا دو شرکت هوایی باشد به همین جهت نرخ‌ها هم با نظر این ایرلاین‌ها تعیین می‌شود بنابراین قیمت‌ها برای بخشی از مسافران به خصوص دانشجویان بسیار بالا است.

براین اساس، در زمان‌هایی که به اصطلاح به آن "های سیزن" می گویند و تعداد سفرها به اوج خود می‌رسد، نرخ بلیت ایرلاین‌های ایرانی بسیار بالاتر می‌روند. بطوریکه از توان اقتصادی اغلب دانشجویان خارج است به همین جهت با ورود ایرلاین‌های خارجی که قیمت پایین تری دارند، بازار در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

هرچند که به دلیل برخی پروازهای مستقیم، بازهم تقاضا برای ایرلاین‌های ایرانی بالا است اما به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند بخش بزرگی از بازار پروازهای هوایی را در اختیار ایرلاین‌های خارجی قرار دهد و باوجودیکه ایرلاین‌های خارجی پرواز مستقیم به مقصد ندارند و باید یکبار در کشور خود فرود بیایند و دوباره پرواز کنند اما بازهم تقاضا برای این پروازها وجود دارد.

بررسی نرخ بلیت‌ها نشان می دهد که ایرلاین های خارجی که حتی جزو برترین ایرلاین های دنیا هستند به نسبت خدماتی که ارایه می‌دهند، قیمت مناسب تری از ایرلاین‌های ایرانی دارند که حجم بالای تقاضای مسافران ایرانی در این پروازها هم نشانگر همین موضوع است.

نبود امکانات در پروازهای بین المللی ایرلاین‌های داخلی

این در حالی است که خدمات و امکاناتی که در این پروازها به مسافران ارایه می‌شود بسیار بالاتر از ایرلاین‌های ایرانی است بطوریکه تعدادی از پروازهای ایرانی حتی امکاناتی برای نگهداری دارو ندارند. یکی از مسافران پرواز میلان - تهران در این باره به خبرنگار مهر، گفت: وقتی که از مهماندار تقاضا کردم تا بسته‌های دارویی ام را داخل فریرز مخصوص قرار دهد گفت که چنین امکاناتی در هواپیما ندارند.

وی افزود: این داروها حتما باید داخل فریزر نگهداری می‌شد اما این ایرلاین ایرانی چنین امکاناتی را برای پرواز فراهم نکرده بود و من که اجبار برای حمل این بسته ها داشتم، به ناچار از یخ‌های قالبی استفاده کردم.

این مسافر با بیان اینکه در این پرواز بیشتر از تعداد صندلی‌ها بلیت فروخته شده بود، گفت: البته فروش بلیت بیش از صندلی در همه پروازها انجام می‌شود اما نباید در های سیزن که تعداد مسافر بالا است و تمامی دانشجویان در حال بازگشت به ایران هستند، بلیت اضافه فروخت. این موضوع موجب شده بود که تعداد زیادی از مسافران صندلی کافی برای نشستن نداشته باشند و در نهایت هم نمی‌دانیم آنها را کجا فرستادند.

براساس این گزارش، نرخ‌های متناسب با شرایط اقتصادی مسافران، تعداد زیاد مقاصد پروازی و امکانات مناسب از جمله مزایایی است که ایرلاین‌های خارجی از آن بهره می‌برند و بخش زیادی از مسافران هم از آن استقبال می‌کنند. گرچه در پروازهایی با قیمت پایین، خدماتی مانند کترینگ از پرواز حذف می‌شود اما بخش زیادی از مسافران ترجیح می دهند این آیتم از بلیت آنها حذف شده و به جای آن، نرخ کمتری را بپردازند.