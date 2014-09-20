ارائه جدیدترین دستاوردهای مقابله با "ابولا" در همایش بیماریهای کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی ربانی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان طی روزهای 24 تا 28 مهرماه امسال در مرکز طبی کودکان، اینکه هدف اصلی این همایش را، ارتقای سطح علمی گروههای مختلف پزشکی است، افزود: در این همایش چالشهای بیماریهای متابولیک کودکان و مشکلات و اطلاعات تغذیه ای در ایران مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه جدیدترین دستاوردها در زمینه مقابله با ویروس "ابولا" در این همایش پنج روزه ارایه می شود، خاطر نشان ساخت: بررسی تغییرات برنامه کشوری واکسیناسیون و چالشهای غربالگری و درمان بیماری "فنیل کتونوریا" نیز به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

رئیس بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان گفت: در این همایش همچنین روند پیشرفت "طرح کوهورت" که جزو طرحهای پیشنهادی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت است و قصد دارد، وضعیت کودکان را با هدف به دست آوردن تمامی اطلاعات سلامت و بیماری از بدو تولد تا 35 سالگی رصد کند، ارایه می شود.

ربانی با اشاره به اینکه مرکز طبی کودکان به عنوان قطب علمی اطفال ایران در کنار مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به برپایی این همایش اقدام خواهند کرد، اظهار داشت: حدود 20 میهمان خارجی از کشورهای امریکا، کانادا، آلمان، سوئیس، فرانسه، هلند، اسپانیا، آفریقای جنوبی و قطر در این همایش حضور دارند که قرار است مباحثی همچون تغذیه، ICU، بیماریهای متابولیک، گوارش، جراحی اطفال و رادیولوژی را ارایه کنند.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش طب کودکان در میان دانشگاههای کشور افتخار دارد، هر ساله میزبان متخصصان بیماری های کودکان، رشته های فوق تخصصی آن و همچنین سایر رشته های وابسته از جمله جراحی کودکان، رادیولوژی کودکان، پزشکی اجتماعی و... باشد.

ربانی با تاکید بر اینکه این گروه تاکنون برگزاری بیست و پنج دوره همایش را به عهده داشته و توانسته سهم بسزایی در ارتقای علمی کشور ایفا کند، اضافه کرد: پس از موفقیت در ارتقای سلامت کودکان در سطح کشور با کاهش مرگ و میر کودکان و کنترل بیماریهای اسهالی و تنفسی در چند سال اخیر، محور موضوعات اصلی همایشهای برگزار شده از سوی این مرکز شامل پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر با تاکید بر غربالگری بیماری ها به ویژه از ابتدای تولد بوده است.

وی تصریح کرد: این همایش طی 15 سال گذشته در دو بخش پزشکی و پرستاری برگزار شده است تا پرستاران نیز فرصت بازآموزی دانش در زمینه طب کودکان و فرصت تبادل تجربیات علمی با یکدیگر و با پزشکان را داشته باشند.