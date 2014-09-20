بهروز نشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخشی از مشکلات سینماهای ایران مربوط به گیشه است و بخشی از مشکلات گیشه نیز مربوط به تولیدات آثار سینمایی است.



وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: مدیران فرهنگی نقشی در مشکلات سینماها ندارند.



مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به تولید فیلم «شهر موش‌ها 2» عنوان کرد: تولید این فیلم یکی از اتفاقات خوب سینمای کشور بود که مورد استقبال و توجه مردم قرار گرفت.



نشان افزود: در حال برنامه‌‌ ریزی و تلاش‌ های گسترده هستیم که منطقه آزاد اروند به یک پایلوت برای فعالیت‌های سینمایی کشور تبدیل شود.



وی اضافه کرد: طرح‌ های سینمایی زنگ مدرسه جزو برنامه‌ های این سازمان است که بر این اساس ساعت‌ هایی را برای مدرسه، آزاد می‌کنیم تا دانش‌آموزان به سینما بروند. به طور حتم با اجرای این طرح بلیط سینما وارد سبد خانگی خانواده ‌ها می‌شود.



مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند ابراز کرد: طرح سلام سینما برای شهرهای آبادان و خرمشهر و همچنین سایر شهرهای این منطقه مناسب نیست.



نشان تصریح کرد: در تلاش هستیم تا کلاس‌ های آموزشی ما بیشتر شود و انجمن‌ های سینمای جوان شهرهای آبادان و خرمشهر را فعال کنیم تا از این طریق جوان ‌های بیشتری وارد این کلاس ‌ها شوند. با مدیرعامل انجمن سینمای کشور نیز در این خصوص مذاکره کرده‌ایم.



وی با اشاره به جشنواره فیلم‌ های سینمایی مناطق آزاد تاکید کرد: جشنواره فیلم‌ های سینمای مناطق آزاد کشور، در منطقه آزاد اروند انجام می‌شود.



مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد: در حال رایزنی هستیم تا از هزینه ‌های منطقه آزاد اروند و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای آبادان و خرمشهر استفاده نکنیم. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتباری را دریافت می کنیم.



نشان اذعان کرد: ما مدعی این هستیم که آبادان پیش از آغاز جنگ تحمیلی قطب سینمای کشور بوده است ولی اکنون شهرهای آبادان و خرمشهر دچار مشکلات عدیده‌ای مانند نبود شهرک سینمایی هستند.



وی در همین خصوص افزود: از ماه‌ ها قبل پیگیر طرح احداث شهرک سینمایی در آبادان هستیم.



مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تاکید کرد: امیدوارم همه مسئولان منطقه به دغدغه‌های امروز هنرمندان شهرهای آبادان و خرمشهر توجه کنند.

