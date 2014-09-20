خودروهای قطر و اردن برای شرکت در مسابقات رالی فردا وارد شیراز می شوند

محمدرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از بین کشورها خارجی تاکنون فقط حضور دو کشور قطر و اردن در مسابقات رالی خاورمیانه و شمال آفریقا قطعی شده، گفت: به دلیل اینکه هم اکنون مسابقات قبرس در حال برگزاری است، کشورهای دیگر درگیر این مسابقه هستند.

وی بیان کرد: زمان بندی این مسابقه بد بود زیرا باید به گونه ای برنامه ریزی می شد که کشور های دیگر نیز در مسابقه رالی ایران شرکت می کردند.

نماینده فدراسیون اتوموبیلرانی و موتور سواری تاکید کرد: مجموع ماشینهای تیم های داخلی شرکت کننده 26 خودرو است که از استانهای تهران، فارس، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، قزوین و... هستند.

بهرامی ابراز داشت: آماده سازی مسیر مسابقه به اتمام رسیده و مسیر بسته شده است.

وی همچنین درباره نحوه انتقال ماشین تیم های خارجی به داخل کشور گفت: ماشینها از دبی با کشتی به بندرعباس حمل می شوند و در مرز بندرعباس کارهای گمرکی آنها انجام و بعد آنها را به شیراز وارد می کنیم.