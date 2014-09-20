مبارزه با تروریسم باید در چارچوب قوانین بین المللی و احترام به حاکمیت کشورها صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد شب گذشته در نشستی درباره عراق که با حضور 40 کشور دنیا برگزار شد اظهار داشت: هر گونه تلاش بین المللی برای مبارزه با تروریسم باید در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها و قوانین بین المللی صورت گیرد.

وی از شورای امنیت خواست که روند حمایت از عراق در مبارزه با گروه های تروریستی را افزایش دهد. جعفری ضمن محکوم کردن جنایات گروه های تروریستی در عراق، سوریه و لبنان گفت: جنگ عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم جنگ واحدی علیه دشمن است و قربانیان آن نیز قربانیان تروریسم هستند.

وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه جزء اساسی در مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی همچون داعش و جبهه النصره است و ما طی 3 سال گذشته به مبارزه تنهایی با این تروریسم عادت کرده ایم. مبارزه با تروریسم و توقف کمک مالی و تسلیحاتی به تروریست ها همواره اولویت نخست ما است.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: بیداری بین المللی در قبال تروریسم سازمان یافته داعش و جبهه النصره برای ما باعث آرامش است هر چند این بیداری دیر به وجود آمد. در این زمینه باید تاکید کنیم هر گونه تلاش بین المللی برای مبارزه با تروریسم باید در چارچوب احترام به اصول قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و احترام به حاکمیت کشورها صورت گیرد.

بشار الجعفری افزود: مقابله با داعش نیازمند مبارزه با منابع فکری آن است که منشا آن تفکر تاریک وهابیت سعودی است امری که اصل افراط گرایی دینی در جهان اسلام و عرب است. باید این نکته را ذکر کنم که هزاران سعودی عضو گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه هستند و کسانی که عامل حملات 11 سپتامبر بودند اغلب سعودی بودند نه سوری و تفکر القاعده نیز منبع آن سعودی بود.

وی در ادامه گفت: تاکید می کنم رویدادهای کنونی منطقه نتیجه ائتلاف شیطانی سعودی، ترکی، قطری است که به چهره اسلام و اعراب خدشه وارد می کند.