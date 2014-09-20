به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل با هدف اصلاح و ساماندهی تولید و انتشار آگهی‌نامه‌ها به ویژه آن‌ دسته از آگهی‌نامه‌هایی که در خصوص حرفه‌ها و صنوف تخصصی منتشر می‌شوند، پس از 3 ماه نظرخواهی از دست‌اندرکاران و کارشناسان ذی‌ربط -که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی صورت گرفت- با اصلاح نهایی به تصویب رسید.

از جمله موارد مهم مطرح شده در این دستورالعمل، ضرورت کسب موافقت اصولی برای انتشار آگهی‌نامه از کمیته تبلیغات استان توسط کانون‌های آگهی و تبلیغاتی است.

همچنین نحوه انتشار آگهی‌نامه‌های مجلد و غیرمجلد عمومی و تخصصی، دوره انتشار آگهی‌نامه‌ها، چگونگی توزیع آن و‌ نحوه نام‌گذاری آگهی‌نامه‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که در این مصوبه مطرح شده است.

هفتاد و چهارمین جلسه کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور،‌ 10 شهریورماه سال جاری با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

دستورالعمل انتشار آگهی‌نامه‌ها از زمان ابلاغ، جایگزین دستورالعمل های قبلی شده و لازم‌الاجرا است.

دستورالعمل‌ جدید نحوه‌ انتشار آگهی‌نامه‌‌ توسط ‌کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی را می‌توانید اینجا ملاحظه کنید.