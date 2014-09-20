شرایط اختصاص سرانه فرهنگی و ورزشی به دانشگاههای غیرانتفاعی اعلام شد

ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اینکه آیا موسسات و مراکز دانشگاهی غیر انتفاعی نیز در سال تحصیلی جدید از سرانه فرهنگی و ورزشی برخوردار می شوند، گفت: این موسسات تا 35 هزارتومان مجاز هستند بابت فعالیت های فرهنگی و ورزشی سرانه دریافت کنند.

وی ادامه داد: از این مبلغ نیمی در اختیار حوزه فرهنگی و بخشی هم به حوزه تربیت بدنی و مشاوره اختصاص داده می شود.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: این موسسات موظف هستند که سرانه اختصاص داده شده را که در یک حساب مشخص واریز می شود به همین مصرف برسانند و همچنین موظفند گزارش منظمی از جزئیات هزینه کرد این سرانه به دفتر سازمان امور دانشجویان معاونت دانشجویان داخل ارایه کنند.

وی افزود: مسئولان سازمان نیز به صورت موردی، بازرسان و ناظرانی را اعزام می کند تا موارد ارایه شده را در محل بررسی کنند و هم گزارش ها به صورت مرتب در خود سازمان امور دانشجویان بررسی می شود.

وی در خصوص اینکه آیا همه مراکز و موسسات غیرانتفاعی از این سرانه ورزشی و فرهنگی برخوردار می شوند، گفت: تنها مراکز و موسساتی از این سرانه برخوردار می شوند که از دفتر معاونت دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان مجوز داشته باشند.

ریاضی افزود: برای دریافت این مجوز نیز موسسات باید دارای تشکل دانشجویی، معاون دانشجویی، مرکز مشاوره و هیات امنا باشند. اگر موسسات این شرایط را داشته باشند می تواند با دفتر معاونت دانشجویان داخل سازمان مکاتبه کنند و بعد از بررسی زمانی که محرز شد از شرایط لازم برخوردارند از این سرانه برخوردار می شوند .

