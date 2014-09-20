پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر ، گردهمایی در حمایت از کودکان مظلوم غزه همراه با اردوی یک روزه دانش آموزان بنیاد و دریافت لوازم التحریر جهت سال تحصیلی جدید با حضور دکتر جولایی مدیرعامل بنیاد دانش ،برخی از همیاران، اعضا ، دانش آموزان و به همراه خانواده های آنان در محل باغ دربند واقع در میدان تجریش برگزار شد.

برگزاری کارگاههای علمی، آموزشی و توانمندسازی مادران

از دستاوردهای گردهمایی بنیاد دانش می توان به برگزاری کارگاههای علمی آموزشی جهت دانش آموزان و همچنین برگزاری کارگاههای توانمندسازی مادران به منظور خودکفا شدن آنان توسط خانم دکتر فیروزی اشاره کرد.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی

بنیاد خیریه دانش به مناسبت بازگشایی مدارس علاوه بر اهداء لوازم التحریر تا سقف 2000000 ریال به هر یک از دانش آموزان، بر اساس سطوح مختلف آنان مبلغ 3000000 ریال نیز تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی مهرماه به حسابشان واریز کرد تا این افراد جهت آماده سازی مقدمات سال تحصیلی جدید با مشکلی مواجه نباشند.

ارایه مشاوره های تخصصی و چکاب سلامت

در اردوی یک روزه شهریور ماه خیریه بنیاد دانش، دانش آموزان علاوه بر بازیهای دسته جمعی و تفریح در باغ و صرف نهار، از مشاوره های تخصصی ورزشی ، همچنین مشاوره های آموزشی کارشناسان خبره بنیاد دانش بهره بردند و علاوه بر این توسط گروه ویژه ای از اعضاء هلال احمر که به دعوت بنیاد در باغ دربند حضور داشتند چکاپ پزشکی شده و وضعیت سلامتشان بررسی شد.

مسابقه نقاشی و دلنوشته با موضوع کودکان مظلوم غزه

همچنین این بنیاد با برگزاری همایش و مسابقه "دلنوشته به کودکان غزه" در راستای حس نوعدوستی خود، از این طریق حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام نموده و بدین صورت با قلب های رنجدیده این عزیزان همدردی کرد.

در پایان نیز به 10 دلنوشته و نقاشی برتر جوایزی به صورت نقدی اهدا شد.

