اشتغال مهمترین مشکل نخبگان دانشجو/ دولت شرایط را برای فعالیت نخبگان و فرهیختگان فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، پویا پارسا در نشست کارگروه نخبگان بسیجی استان البرز که صبح روز شنبه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: مهمترين مشکل نخبگان دانشجو و جوانان کشور امر اشتغال است که باید در رأس برنامه ريزي مسئولان قرار گيرد.



پارسا در ادامه با اشاره به اينکه مهمترين مشکل نخبگان دانشجو و جوانان کشور امر اشتغال است، خاطرنشان کرد: استراتژي اصلي بايستي حول اشتغال و رفع مشکلات نخبگان طرح ريزي شود و دولت باید با فراهم کردن شرایط لازم و بستر های کافی زمینه بهتری را برای فعالیت نخبگان و فرهیختگان کشور فراهم کند.



وی از جوانان و به ویژه نخبگان جامعه به عنوان قشر فرهيخته یاد کرد و تصریح کرد: اینان در آينده اي نزديک در مصدر مشاغل مهم مديريتي کشور قرار خواهند گرفت و به همین منظور توجه ويژه به اين قشر و برنامه ريزي دقيق و اصولي در جهت استفاده از پتانسيل هاي آنان امري ضروري است که از دولت انتظار مي رود با پرداختن به اين امر شرايط را به گونه ای رقم زند که حرکت جامعه به سمت توسعه و پيشرفت با شتاب بيشتري صورت گيرد.



معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان البرز بیان کرد: ایران کشوری دارای منابع ارزشمند از قبیل نیروی جوان و نخبه ای است که آماده ی فعالیت در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی هستند، ولی متاسفانه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در کشور متوجه مشکلات عدیده ای می شون! اما نباید مشکلاتی را که سر راه جمعیت جوان، استعدادهای برتر، نخبه و جویای کار وجود دارد نادیده گرفت که هر کدام این مشکلات به نوبه خود نقش مهمی در تصمیم گیری آن ها برای آبادانی ایران اسلامی دارد.



وی در پایان گفت: نیروی نخبه‌ی هر کشور سرمایه ی گرانبهایی است که در صورت مدیریت مناسب، می تواند توان آن کشور را در هر زمینه ای بالا ببرد. نیروی های جوان این امکان را دارند که زیر نظر نیروی های نخبه مجرب به همراه حمایت همه جانبه ی دولت مشغول به کار شوند.

