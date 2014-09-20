پاکسازی مناطق زلزله زده مورموری ایلام آغاز شد

فریادرس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله اول سه هزار و 600 واحد مسکونی و در مرحله دوم سه هزار و 900 واحد پس از تامین اعتبار بهسازی و نوسازی می شوند.



شهبازی افزود: برای سه هزار و 600 واحد مسکونی 25 میلیون تومان وام با کارمزد چهار درصد در داخل روستاها و در داخل شهرها با کارمزد پنج درصد تسهیلات دریافت خواهند کرد.



وی ادامه داد: پنج میلیون تومان کمک بلاعوض با توجه به پیشرفت فیزیکی ساختمان ها و پروژه ها پرداخت خواهد شد.



این مسئول اظهار داشت: مردم شهرستان های آبدانان – دره شهر و دهلران مشارکت در ساخت ساختمان ها داشته باشند.



بازسازی مناطق زلزله زده استارت زده شد



مجید عسکری فرماندار شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله آبدانان اولین زلزله در این حد در سطح کل استان در طول یک قرن گذشته بود و نقطه عطف این زلزله نداشتن خسارت جانی بود هرچند خسارت های مالی فراوانی به اماکن مسکونی تجاری و دولتی رسید اما خسارت های مالی جبران خواهد شد.



وی گفت:در بحث مساعدت های دولت می شود گفت در نوع خود بی نظیر بوده است و رکورد تمام تسهیلاتی که در زلزله های مشابه که دولت پرداخت کرده شکسته شده است.

فرماندار آبدانان اظهار کرد: دولت تقریباً 165 میلیارد تومان در قالب نوسازی و تعمیر اختصاص داده است.

عسکری بیان کرد: تا این لحظه 65.1 میلیارد تومان برای کل استان مصوب شده است که ما دورخیزمان بر این است که 80 الی 85 درصد از این رقم به آبدانان تعلق گیرد و بقیه آن که رقمی در حدود 15 تا 20 درصد است به دیگر شهرستانهای زلزله زده تعلق گیرد.

وی با تشکر از مدیریت ارشد استان و دکتر احمدی نماینده مردم در مجلس، تأکید کرد: تمام خسارت ها به شهرستان پوشش داده خواهد شد و بخش زیادی از عقب ماندگی های شهرستان جبران می شود.

وی تصریح کرد: اعتباری که دولت در این رابطه مصوب کرده است و الان دارد ابلاغ و در اختیار قرار می دهد سقف همه اعتبارات است.



فرماندار آبدانان گفت: بنده خودم کارشناس فنی هستم و می دانم با 30 میلیون تومان یک واحد 100متری ساخت ولی بایستی دو الگو را در نظر بگیریم،ی کی اینکه سقف اعتبارات همین است و دوم اینکه ما باید الگوی مصرف را مد نظر قرار دهیم.



عسکری گفت: قرار نیست با 30 میلیون تومان واحد 150متری بسازیم ولی با این پول می شود یک واحد 80متری را جور کرد.

استاندار ایلام: بازسازی قبل از سرما

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان آبدانان ارقامی که فعلا پیش بینی شده 65 میلیارد تومان تسهیلات و 165 میلیارد تومان نیز جهت بازسازی طرح های عمرانی است که اعتبار 200 میلیاردی تومانی اختصاص یافته در مناطق زلزله زده رقم بسیار خوبی است.

استاندار ایلام اعلام کرد: تا کنون 21 هزار و 200 واحد آسیب دیده از زلزله کارشناسی خانه به خانه شده است.

محمدرضا مروارید اظهار داشت: از این تعداد واحد کارشناسی شده در مجموع تعداد 7463 واحد احداثی نوع 1 و 2 گزارش شده که بعد از گزارش گیری شهرستان دهلران تعداد 3000 واحد دیگر درخواست داشته است که باید کارشناسی شوند.

وی افزود: واحدهای احداثی به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته واحدهای که در زلزله خسارت جدی دیده و تقریبا غیرقابل سکونت هستند و نیاز به بازسازی مجدد دارند و دسته دوم واحدهایی که غیر مقاوم ساخته شده اند و نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.

مروارید تصریح کرد: از این تعداد واحد احداثی گزارش شده تعداد سه هزار و 562 واحد مسکونی از نوع یک آسیب سازه ای دیده اند و نیاز به بازسازی مجدد دارند و تعداد سه هزار و 901 واحد نیز آسیب دیده نوع دوم هستند که نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.

وی ادامه داد: در مرحله اول بازسازی تعداد سه هزار و 253 واحد احداثی نوع اول تأمین اعتبار شده و از این تعداد یک هزار واحد تشکیل پرونده داده اند و آماده معرفی به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات است.

وی در خصوص واحدهای تعمیراتی گفت: تاکنون تعداد 10 هزار و 686 واحد تعمیراتی نوع 1، 2 و 3 گزارش شده که با 70 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده علاوه بر این تعداد می توان به 2 هزار واحد دیگر تسهیلات جهت تعمیرات پرداخت کرد.

این مسئول تصریح کرد: برای واحدهای تعمیراتی به نسبت خسارتی که دیده اند مبالغ 10، 6 و 4 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای مناطق آسیب دیده از زلزله اخیر دو برابر اعتبارات عمرانی استان می باشد، از مردم خواست نگران تخصیص اعتبارات نباشد و افزود: ما تمام تلاش ما این است که 100 اعتبارات تخصیص یافته را جذب کنیم.

وی افزود: بنیاد مسکن در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق زلزله زده چه در مناطق گرمسیر و چه در مناطق سردسیر تجربه‌های خوبی دارد و امیدواریم در مناطق زلزله زده مورموری نیز بازسازی و مقاوم‌سازی منازل به خوبی انجام شود.