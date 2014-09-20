كنفرانس دبيرخانه كنگره رهبران اديان جهاني و سنتي برگزار شد/ افراط گرایی و خشونت زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه كارگروه چهار شنبه ٢٦ شهريور و جلسات دبيرخانه پنجشنبه ٢٧ شهريور در آستانه قزاقستان برگزار شد. در اين جلسات گفتگو نمايندگاني از كشورهاي ايران، روسيه، واتيكان، انگليس، عربستان، مصر، هندوستان، كره جنوبي، پاكستان، ژاپن، ازبكستان و نماينده دبيركل سازمان ملل در امور اديان شركت داشتند و پيرامون ضرورت همكاري هاي گسترده ميان رهبران اديان و سازمان هاي فعال در عرصه گفتگوي بيناديني بحث و تبادل نظر کردند.

همچنين در اين نشست ها كه به رياست آقايان baglan Mailybayev معاون گنگره اديان و معاون رئيس نهاد رياست جمهوري قزاقستان و Aidar Abuov رئيس مركز بين المللي فرهنگ ها و اديان قزاقستان و با حضور معاون وزير امور خارجه و معاون وزير فرهنگ و ورزش و نيز مفتي اعظم و ريس شوراي معنوي مسلمانان قزاقستان برگزار شد، پيرامون موضوعات پنجمين كنگره رهبران اديان و اوضاع منطقه و جهان به ويژه درگيري ها و خشونت هايي كه بنام دين انجام مي شود، سخناني ارايه شد.

علي محمد حلمي ريس مركز گفتگوي اديان و تمدن هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به دعوت دبيرخانه اديان قزاقستان در اين كنفرانس شركت نموده بود، ضمن تقدير و تشكر از مسولين دبيرخانه كنگره اديان قزاقستان گفت: امروزه افراط گرايي و خشونت بنام دين متاسفانه تمامي ابعاد زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده و ارزش هاي الهي وديني را كه موجب كمال و رشد و آرامش بشريت است را به چالش كشيده است و اين اعمال غير انساني از نگاه همه علما و رهبران ديني محكوم شده است.

وي همچنين با اشاره به آيات قرآن كريم در خصوص اخلاق، پارسايي، عدالت، مهرورزي و خوش رفتاري با همه انسان ها و احترام به پيروان ديگر اديان آسماني، پرهيز از خشونت و اعتدال در رفتار را مورد تاكيد كتاب آسماني قران و ديگر كتب آسماني و پيامبران الهي دانست.

ريس مركز گفتگوي اديان و تمدن ها گفت: عوامل سياسي و اجتماعي و عملكرد قدرت هاي زياده خواه و سلطه طلب در شكل گيري اين گروه هاي افراطي و حمايت از آنها سهيم هستند و با اظهارات نمايشي و تبليغاتي خود نمي توانند ادعاي مبارزه با اين گروه هاي تروريستي را بنمايند.

حلمي افزود: جمهوري اسلامي ايران سال ها است كه با برگزاري نشست هاي گفتگو با رهبران اديان مختلف جهان ضمن تلاش براي توجه دادن به ضرورت احياي ارزش هاي الهي و اخلاقي و تاكيد بر همزيستي مسالمت آميز پيروان اديان نسبت به استفاده ابزاري از دين توسط قدرت هاي سلطه گر هشدار داده و از همه انديشمندان و رهبران ديني مي خواهد تا با اتخاذ راهكارها و برنامه هاي تاثير گذار نسبت به آگاهي بخشي به جوامع وملت هاي خود و فاصله گرفتن از سياست هاي جنگ طلبانه و خشونت آميز و درگيري بين اديان و مذاهب اقدامات خود را گسترش دهند.

در اين كنفرانس دو روزه نماينده شوراي پاپي واتيكان"خالد عكاشه" و "رمان بگداسارف" نماينده كليساي ارتدكس روسيه، ريچارد اتكينسون كشيش كليساي انگلستان، يانگ كي هون روحاني معبد بودا در آسياي مركزي، خانم كالا آچاريا ريس انستيتوي مطالعات هندو از هندوستان، دكتر عبد الرحمن مشاور شيخ الازهر و دكتر عبدالله فهد مشاور وزير فرهنگ و امور ديني عربستان و تني ديگر شخصيت هاي مسلمانان، مسيحيان وبوداييان طي سخناني با تاكيد برضرورت محكوميت اعمال تروريستي گروه هاي تكفيري و افراط گرا، وضعيت خاورميانه راتاسف بار دانستند و خواستار همكاري و گفتگو براي مقابله با گروههاي افراط گراي ديني شدند.

اين كنفرانس، روز پنجشنبه ٢٧ شهريور با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد.در بيانيه صادره آمده است: شركت كنندگان در كنفرانس دبيرخانه اديان جهاني و سنتي متفقا از جامعه جهاني مي خواهيم تا با اظهارات و اقدامات خود افراط گرايي، راديكاليسم، خشونت و تروريسم را محكوم نمايند و اينگونه اعمال را قبيح وجنايت عليه بشريت معرفي نمايند. همچنين ما شركت كنندگان اعلام مي كنيم كه اعمال تروريستي و خشونت آميز هرگز با دين واعتقادات ديني ارتباط و سنخيتي ندارد.