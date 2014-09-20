بررسی میراث مشترک ایران و عراق در سرای اهل قلم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش همایش اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین استاد سیدجعفر حجت کشفی، رییس کارگاه هنری آستانه حضرت فاطمه معصومه (س)، علی حیدری‌یساولی استاد دانشگاه در رشته فلسفه و حجت الاسلام و المسلمین سیدصادق حسینی اشکوری، رییس مجمع ذخایر اسلامی و دبیر همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق برگزار خواهد شد.

اولین سمینار بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق شامل هشت محور همچون مطالعات ادیان، فلسفه وعرفان، مطالعات تاریخی و فرهنگی، اسناد، مطالعات ادبی - زبانشناسی، مطالعات باستانشناسی، مطالعات نسخه‌شناسی و کتابشناسی، مطالعات هنری و نمایشی، مطالعات معماری تطبیقی و مطالعات علوم وفنون، پزشکی است.

هدف این همایش آشنایی با پژوهش‌های جدید در گستره ادب و فرهنگ ایران و عراق، گفتگو و تبادل نظر شركت كنندگان در عرصه‌های پژوهشی، توجه خاص به حوزه‌های تطبیقی و میان رشته‌ای و توجه دادنِ پژوهشگران جوان به اهمیت و تنوع ادبیات، تاریخ و فرهنگ مشترکِ ایران و عراق است.

اولین سمینار بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق از 13 تا 16 اسفند ماه سال جاری در شهرهای تهران، قم و اصفهان برگزار خواهد شد.

پیش همایش اولین سمینار بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق دوشنبه 31 شهریور ماه از ساعت 16 در سرای اهل قلم خانه کتاب به نشانی، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم برگزار می‌شود.