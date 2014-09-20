البرزی ها 12 محفل ختم قرآن برای سلامتی رهبر انقلاب برگزار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالحی صبح روز شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری سی و ششمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در مقطع شکوفه ها به میزبانی البرز گفت: این دوره از مسابقات با دارا بودن سطح کیفی مناسب و مطلوب در 2 بخش خواهران و برادران برگزار شد.

وی با اشاره به روز گذشته و اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور مسئولان کشوری و استانی در مجتمع دشت بهشت محمد شهر برگزار شد، اظهار داشت: این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سالهای گذشته از شکوفایی خاصی برخوردار بود.

صالحی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان، تاثیر خانواده ها بر قرآن آموزی فرزندان، را یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمنان خواند و خاطرنشان کرد: خانواده ها با برنامه ریزی مناسب باید زمینه ایجاد علاقه فرزندان را به آموزش قرآن فراهم کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با اشاعه فرهنگ قرآنی و همچنین میزان اهمیتی که ایشان برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه قائل هستند، خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری این مسابقات 12 محفل ختم قرآن به مناسبت سلامتی رهبر فرزانه انقلاب توسط قاریان البرزی برگزار شد.

حجت الاسلام صالحی ادامه داد: مراسم دعا و شکرگذاری برای سلامتی رهبر معظم انقلاب نیز در البرز با حضور پر شور مردم ولایتمدار این استان مواجه شد.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز بیان کرد: با توجه به فراهم شدن فضای معنوی انس با قرآن در امام زادگان سراسر کشور، مردم ولایتمدار ایران اسلامی می توانند برای بهره گیری از مفاهیم قرآنی و همچنین برای دعا و برگزاری مراسم شکرگذاری به مناسبت سلامتی و طول عمر رهبر انقلاب اسلامی با حضور در امام زادگان از این فضای معنوی نهایت استفاده را داشته باشند.

این مسئول در پایان با اشاره به میزبانی استان البرز در این دوره از مسابقات سراسری قرآن گفت: با توجه به ارزیابی های مرکز قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، استان البرز رتبه خوبی را برای برگزاری این دوره از مسابقات از آن خود کرد و اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز در برگزاری هر چه باشکوه این دوره از مسابقات تلاش های ارزنده ای داشت به طوری که این مسابقات در فضایی آرام و با نشاط برگزار شد.