اجرای طرح "یک روز با نشاط" در مدارس 

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش در خصوص طرح دستورالعمل مدیریت کیفیت‌بخشی روزهای پنج‌شنبه در مدارس اظهار داشت: روزهای پنج‌شنبه، فرصتی مغتنم است تا برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در طول هفته به دلیل مختلف امکان پرداختن به آن از سوی مدارس فراهم نیست را با بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون و برون مدرسه‌ای مدیریت کرد و نسبت به طراحی و اجرای برنامه های کاربردی اقدام شود.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد زمینه مناسب برای پاسخ به نیازهای آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، دستور‌العمل برگزاری برنامه «کیفیت بخشی روزهای پنج‌شنبه در مدارس» با امضای وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.

کفاش با بیان اینکه این طرح بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود، گفت: 5 راهکار «1ـ6ـ ایجاد، توسعه و غنی‌سازی واحد اطلاعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه (از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات)»،«6ـ6ـ ایجاد شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری مانند پژوهش‌سراها، اردوگاه‌ها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌ها و موزه‌های تخصصی علوم و فناوری، مراکز کارآفرینی، ورزشگاه‌ها و سایر مراکز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با این محیط‌ها، با رعایت اصل غنی‌سازی محیط مدرسه با همکاری سایر دستگاه‌ها»، «1ـ7ـ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی مدرسه به عنوان کسب تجربیات تربیتی محله و جلوه‌های از جامعه اسلامی و حیات طیبه با تفویض اختیار و مسئولیت به آن و استانداردسازی تمام مؤلفه‌ها و عوامل درون مدرسه‌ای»، «2ـ7ـ نهادینه‌سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانون‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و دانش‌آموزان در برنامه‌های مرتبط و نیز حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه» و «1ـ16ـ ایجاد تنوع در فرصت‌های تربیتی در مراکز آموزشی و تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان» از جمله این راهکارهاست.

وی به اهداف کیفی این طرح اشاره کرد و بیان داشت: «آشنایی دانش‌آموزان با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی »، «توجه به علایق، تفاوت‌های فردی و نیازهای واقعی دانش‌آموزان»، «ایجاد زمینه لازم جهت مصونیت فرهنگی، اخلاقی و تحصیلی دانش‌آموزان»، «شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان»، « توسعه و تعمیق فعالیت‌های هدفمند گروهی در مدارس ابتدایی»، « تقویت فعالیت‌های جذاب و با نشاط در مدارس با محوریت دانش‌آموزان»، «هدفمندسازی ارتباط مدارس با مراکز فرهنگی و هنری»، «ارتقاء و افزایش سطح فعالیت‌های مهارتی دانش‌آموزی» و « آموزش و غنی‌سازی اوقات فراغت حین تحصیل دانش‌آموزان» از اهداف اجرای این طرح است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح کیفیت‌بخشی به پنج‌شنبه‌های مدارس برای دانش‌آموزان دختر و پسر در 2151 مدرسه ابتدایی دوره اول و دوره دوم اجرا می‌شود، اظهار داشت: شرایط مدارس مجری طرح این است که تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدایی اول و دوم مدرسه، حداقل 100 نفر باشد و زیرساخت‌های لازم برای انجام بازی‌های بومی و محلی و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشد؛ ضمن اینکه حداقل یک سالن چند منظوره برای انجام فعالیت‌های کارگاهی داشته باشد؛ یا از فضای مدارس مجاور امکان بهره‌مندی داشته باشد و از سویی مدیر مدرسه روز پنج‌شنبه در مدرسه امکان حضور داشته باشد.

وی به محتوای برنامه‌های روزهای پنج‌شنبه اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی روزهای پنج‌شنبه لازم است تدبیری اندیشیده شود تا دانش‌آموزان دوره ابتدایی (اول تا ششم ابتدایی) بر اساس میل و رغبت و به صورت داوطلبانه به همراه مربیان و معلمان علاقه‌مند خود در محل آموزشگاه حاضر شوند و به فراگیری مهارت‌های مدنظر و یا انجام بازی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی بپردازند.

کفاش افزود: در این روز دانش‌آموزان بر اساس روش‌های علمی و تربیتی و زیر نظر مربیان توانمند، ضمن آشنا شدن با انواع بازی‌های بومی و محلی، کاربرد و نحوه ساخت اسباب‌بازی‌ها، برگزاری اردوها و بازدیدهای گروهی و فعالیت‌های کارگاهی فرهنگی و هنری در کلاس‌های قصه‌گویی و داستان‌گویی نیز حاضر می‌شوند تا با مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط آشنا شوند.

وی اضافه کرد: اصلی‌ترین هدف آموزشی و تربیتی در این برنامه، توسعه و ترویج فعالیت‌های نشاط آفرین با استفاده از منابع مختلف آموزشی، فرهنگی داستانی و قصه‌های محلی است که باید برای تحقق آن از تمامی ظرفیت‌های موجود و ممکن بهره برد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در این ایام که در تمام طول سال تحصیلی استمرار خواهد یافت مدارس مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در قالب ایستگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های متنوع فرهنگی و هنری، اردو و بازدید، مسابقات و جشنواره‌ها، بازی‌های علمی و کاربردی و .... برای دانش‌آموزان طراحی و ارائه می‌‌کنند.

وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای سال تحصیلی 94ـ93 به مدت یک سال تحصیلی، اجرا می‌شود، اظهار داشت: آغاز برنامه‌ها از هفته دوم مهر ماه است و به منظور برنامه‌ریزی و تمهید زمینه‌های اجرایی این طرح، کمیته هماهنگی با ترکیب مدیر کل آموزش و پرورش استان به عنوان رئیس کمیته، معاون پرورشی و فرهنگی به عنوان دبیر کمیته، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت، معاون تربیت بدنی و سلامت، معاون آموزش ابتدایی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان به عنوان اعضا، تشکیل می‌شود.

وی در خصوص منابع مالی این طرح نیز گفت: به منظور تأمین منابع اعتباری طرح، ادارات آموزش و پروش با هماهنگی مدارس مجری نسبت به جذب و جلب حمایت‌های مالی با تأکید بر کمک‌های ستادی در صورت تأمین اعتبار برای کمک به خرید ملزومات مورد نیاز، اختصاص بخشی از اعتبارات استانی به ویژه فصل فرهنگ و هنر، مشارکت‌های اولیاء دانش‌آموزان و جلب حمایت‌های خیرین حقیقی و حقوقی، نمادها و سازمان‌ها اقدام می‌کنند.

کفاش افزود: به تمام مدیران، مربیان و عوامل اجرایی طرح برابر مقررات آموزش و پروش از محل مشارکت اولیاء دانش‌آموزان حق‌الزحمه در نظر گرفته شود و از تمام مدیران مدارس مجری پس از پایان دوره آزمایشی به طریق مقتضی قدردانی به عمل می‌آید.

وی ادامه داد: به تمام دانش‌آموزان شرکت کننده در طرح، گواهینامه حضور اهدا می‌شود و تمام دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طرح از اولویت‌ انتخاب برای قدردانی نظیر شرکت در اردو، جشنواره‌ها، حضور در سینما و ... از سوی آموزش و پرورش منطقه برخوردار می‌شوند.