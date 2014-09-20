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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار و پوند نسبت به روز پنجشنبه گذشته افزایش و نرخ یورو کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ 25 ارز در روز جاری نسبت به پنج شنبه گذشته افزایش و قیمت 11 واحد پولی کاهش یافته است و نرخ سه ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا امروز با 8 ریال رشد 26 هزار و 649 ریال، پوند انگلیس با 7 ریال افزایش 43 هزار و 412 ریال و یورو با 92 ریال کاهش 34 هزار و 188 ریال تعیین شد.

فرانک سویس نیز 28 هزار و 330 ریال، کرون سوئد 3 هزار و 725 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 195 ریال، کرون دانمارک 4 هزار و 594 ریال، روپیه هند 439ریال، درهم امارات متحده عربی هزار و 256 256 ریال، دینار کویت 92 هزار و 855 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25 هزار و 974 ریال، یکصد ین ژاپن 24 هزار و 438 ریال، دلار هنگ کنگ 3 هزار و 439 ریال، ریال عمان 69 هزار و 218 ریال، دلار کانادا 24 هزار و 311 ریال، راند آفریقای جنوبی 2 هزار و 404 ریال، لیر ترکیه 11 هزار و 954ریال، روبل روسیه 694 ریال، ریال قطر 7 هزار و 319 ریال، یکصد دینار عراق 2 هزار و 297ریال، لیر سوریه 170 ریال و دلار استرالیا 23 هزار و 781 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ریال سعودی 7 هزار و 106 ریال، دینار بحرین 70 هزار و 688 ریال، دلار سنگاپور 21 هزار و 37 ریال، 10 روپیه سریلانکا 2 هزار و 46 ریال، یکصد روپیه نپال 27 هزار و 120 ریال، یکصد درام ارمنستان 6 هزار و 538 ریال، دینار لیبی 21 هزار و 295 ریال، یوان چین 4 هزار و 338 ریال، یکصد بات تایلند 82 هزار و 775 ریال، رینگیت مالزی 8 هزار و 250 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25 هزار و 517 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14 هزار و 644 ریال، افغانی افغانستان 471 ریال، منات آذربایجان 33 هزار و 974 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2 هزار و 529 ریال، سامانی تاجیکستان 5 هزار و 336 ریال و بولیوار ونزوئلا 4 هزار و 241 ریال است.

کد مطلب 2373395

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