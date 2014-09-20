بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ 25 ارز در روز جاری نسبت به پنج شنبه گذشته افزایش و قیمت 11 واحد پولی کاهش یافته است و نرخ سه ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا امروز با 8 ریال رشد 26 هزار و 649 ریال، پوند انگلیس با 7 ریال افزایش 43 هزار و 412 ریال و یورو با 92 ریال کاهش 34 هزار و 188 ریال تعیین شد.

فرانک سویس نیز 28 هزار و 330 ریال، کرون سوئد 3 هزار و 725 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 195 ریال، کرون دانمارک 4 هزار و 594 ریال، روپیه هند 439ریال، درهم امارات متحده عربی هزار و 256 256 ریال، دینار کویت 92 هزار و 855 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25 هزار و 974 ریال، یکصد ین ژاپن 24 هزار و 438 ریال، دلار هنگ کنگ 3 هزار و 439 ریال، ریال عمان 69 هزار و 218 ریال، دلار کانادا 24 هزار و 311 ریال، راند آفریقای جنوبی 2 هزار و 404 ریال، لیر ترکیه 11 هزار و 954ریال، روبل روسیه 694 ریال، ریال قطر 7 هزار و 319 ریال، یکصد دینار عراق 2 هزار و 297ریال، لیر سوریه 170 ریال و دلار استرالیا 23 هزار و 781 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ریال سعودی 7 هزار و 106 ریال، دینار بحرین 70 هزار و 688 ریال، دلار سنگاپور 21 هزار و 37 ریال، 10 روپیه سریلانکا 2 هزار و 46 ریال، یکصد روپیه نپال 27 هزار و 120 ریال، یکصد درام ارمنستان 6 هزار و 538 ریال، دینار لیبی 21 هزار و 295 ریال، یوان چین 4 هزار و 338 ریال، یکصد بات تایلند 82 هزار و 775 ریال، رینگیت مالزی 8 هزار و 250 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25 هزار و 517 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14 هزار و 644 ریال، افغانی افغانستان 471 ریال، منات آذربایجان 33 هزار و 974 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2 هزار و 529 ریال، سامانی تاجیکستان 5 هزار و 336 ریال و بولیوار ونزوئلا 4 هزار و 241 ریال است.