فرماندار خرمشهر ساعت 5 صبح امروز سرزده از نانوایی های این شهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید امروز صبح ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر از وضعیت نانوایی های شهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، رئیس اداره صنایع و معادن و رئیس اداره غلات شهرستان خرمشهر نیز وی را همراهی کردند.



در این بازدیدها از نوع پخت، ساعات پخت نان و همچنین رعایت بهداشت صحبت و تذکرهایی به نانوایی ها داده شد.



فرماندار خرمشهر در پایان این بازدیدها در گفتگو با خبرنگار مهر که به صورت اختصاصی با هیات بازدید همراه بود، از ارائه کلاس های آموزشی ویژه نانوایان سطح شهر خبر داد.



ولی الله حیاتی عنوان کرد: از مهرماه سال جاری به منظور بالا بردن سطح کیفیت نان و همچنین آموزش نکات مهم بهداشتی کلاس های آموزشی برای تمامی نانوایان خرمشهری برگزار می شود.



وی در ادامه افزود: بودن آرد با کیفیت بالا می تواند در کیفیت نان موثر باشد از این رو به رئیس اداره غلات خرمشهر امروز دستور دادیم تا هر چه سریعتر برای جایگزین کردن آردهای با کیفیت با آردهایی که در حال توزیع به نانواها هستند، اقدام کند.



به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید از ساعت پنج صبح امروز در خرمشهر آغاز شد و کاملا بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده صورت گرفت.