چاپ دايرة المعارف بزرگ سنندج/ فرهنگ كنايه در زبان كردي چاپ مي شود

اميد ورزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعاليت ها و اقدامات مركز كردستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج بيان كرد: كار تدوين و گردآوري دايره المعارف سنندج با همكاري شماري از اساتيد دانشگاه و نويسندگان برجسته استان كردستان آغاز شده است.

وي ادامه داد: براي گردآوري و تدوين اين كتاب كه به مرجعي در خصوص گذشته سنندج تبديل مي شود، يك تيم 15 نفري از اساتيد دانشگاه ها و افراد برجسته در عرصه نويسندگي تشكيل شده است و برنامه هاي كاري خود را نيز از ابتداي ماه جاري آغاز كرده اند.

رئيس مركز كردستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج بيان كرد: كار جمع آوري و تدوين اين كتاب كاملا به صورت علمي انجام مي شود و طي آن قرار است كه اطلاعات جامع و كاملي در حوزه هاي متنوع و مختلف در خصوص گذشته شهر سنندج در آن به رشته تحرير درآيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ديگر برنامه هاي اين مزكز يادآور شد: چاپ مجموعه نمايش هاي نمايش نامه نويسان كرد زبان نيز از ديگر برنامه هاي اين مركز به شمار مي رود كه مجوزهاي لازم براي انجام اين كار اخذ شده است و فراخوان نيز منتشر شده است.

ورزنده افزود: در قالب اين كتاب كه براي اولين بار در استان كردستان چاپ و منتشر م شود قرار است كه آثار برتر نويسندگان كرد زبان آن هم با زبان كردي چاپ شود كه انتظار مي رود تمامي فعالان عرصه نويسندگي تئاتر در راستاي پربار كردن اين برنامه مشاركت داشته باشند.

وي گفت: چاپ فرهنگ كنابه در زبان كردي نيز از ديگر اقدامات مركز كردستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به شمار مي رود كه اين كتاب در مرحله ويراستاري است و قرار است به صورت مشترك از سوي مركز و يكي از انتشاراتي هاي استان چاپ شود.

رئيس مركز كردستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج بيان كرد: ابراهيم احمدي دبير بازنشسته آموزش و پرورش استان كردستان كار نويسندگي اين اثر ارزشمند را انجام داده است و انتظار مي رود كه طي روزهاي آينده زمينه براي چاپ و انتشار آن فراهم شود.

وي با بيان اينكه مركز كردستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج برنامه هاي مختلفي را براي شش ماهه دوم سال جاري در دستور كار خود قرار داده است، عنوان كرد: انتظار مي رود كه با جلب نظر و همكاري تمامي فعالان حوزه هاي مختلف در استان كردستان زمينه براي تقويت فعاليت هاي اين مركز فراهم شود.

ورزنده گفت: در حال حاضر پنج دپارتمان مركز كردستان شناسي در حوزه هاي زبان و ادبيات كردي، هنر و معماري، تاريخ و ميراث فرهنگي، مطالعات بين المللي و علوم اقتصادي و اجتماعي تشكيل شده و با تعيين مسئول هر دپارتمان طرح ها و برنامه هاي مختلفي براي اجرا در دستور كار قرار گرفته است.

وي در پايان يادآور شد: انتظار مي رود كه مركز كردستان شناسي بتواند در راستاي معرفي ظرفيت هاي اين استان در حوزه هاي مشخص شده فعاليت ها و اقداماتي ارزنده را اجرايي و عملياتي كند.