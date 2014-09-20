معرفی 10 محصول غذایی فاقد مجوز وزارت بهداشت/ اسامی محصولات غیرمجاز

مهندس محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارخانه مرزک عرقیات گیاهی با نام تجاری فیض کاشانی، سس گوجه فرنگی Tomato Ketchup با نام تجاری heinz، سس خردل آمریکایی U.S.Mustard با نام تجاری American Garden، سس فلفل تند Hot Sauce با نام تجاری Excellence ، شرکت آلوچه جنگلی ژیوار با نام تجاری خشکبار ژیوار، آلبالو فرآوری شده لواشک با نام تجاری اولسا، شرکت خسرو خلیلی انواع حبوبات و خشکبار با نام تجاری لولوک، شکلات با نام تجاری Madagascar، شربت سنتی نعناع و زرشک با نام تجاری حاج مرتضی و شرکت رودفر انواع ترشی با نام تجاری رودفر، محصولاتی هستند که بدون مجوزهای وزارت بهداشت، عرضه شده اند.

وی ادامه داد: این محصولات غذایی و خوراکی، به دلیل اینکه فاقد مجوزهای مورد نیاز وزارت بهداشت هستند، از سوی اداره کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، غیر مجاز شناخته شده و اجازه تولید و عرضه ندارند.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو افزود: از عموم مصرف کنندگان درخواست می گردد برای حفظ سلامتی از مصرف محصولات این 10 واحد تولیدی خودداری کرده و در صورت مشاهده در سطح عرضه با اطلاع رسانی سریع، معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را آگاه سازند تا نسبت به جمع آوری آنها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم صورت گیرد.