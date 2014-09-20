هشت هزار دانش آموز کمیته امدادی در مدارس گلستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی، شامگاه جمعه در جمع مدیران آموزشگاه های شهرستان ها، گفت: جشن عاطفه یک حرکت فرهنگی و اجتماعی است که هرساله در کشور برگزار می شود، کمیته امداد امام از امروز آماده جذب کمک های امدادی مردم نیکوکار به دانش آموزان نیازمند است.

وی یادآور شد: بیش از هشت هزار دانش کمیته امدادی در مدارس استان تحصیل می کنند.

مدیرکل کمیته امداد خمینی استان گلستان گفت: تعداد زیادی ازدانش آموزان هستند که تحت چوشش این نهاد نیستند اما از ما حمایت و کمک می گیرند.

باغبانی گفت: طرح ایجادهسته های نیکوکاری در مدارس گلستان از سال تحصیلی جدید آغاز می شود ، هدف از اجرای این طرح حمایت و امدادرسانی به دانش آموزان نیازمند در طول سال تحصیلی است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای طرح هسته های نیکوکاری به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دیگر دانش آموز نیازمند در جامعه نباشد.