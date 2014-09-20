به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم 26 ساله که در فصل نقل و انتقالات تابستانی از منچستریونایتد به رئال مادرید پیوست، گفت در تیم پیشین به وی اعتماد نمی‎شده است.

"خاویر هرناندز" ملقب به چیچاریتو گفت: به عنوان یک بازیکن همیشه رویای پیوستن به رئال مادرید را در سر داشتم. می دانم اینجا بودنم دلیلی دارد. آمار خوبی دارم و بازیکن خوب و شخص خوبی هستم.

وی در ادامه افزود: از اینکه در بهترین تیم اروپا هستم خوشحالم. یاد خواهم گرفت تاسخت کار کنم و برای باشگاه نهایت تلاش خود را به کار ببندم. این مهم ترین موضوع است. ما رختکنی متحد و سختکوش داریم. به عنوان یک تیم می‎دانیم چه می‎خواهیم و به موفقیت‎های بزرگ دست پیدا خواهیم کرد.

چیچاریتو در خصوص رابطه‎اش با مهاجم پرتغالی رئال مادرید گفت: کریستیانو در اینجا رفتار خوبی با من دارد و ما می‎توانیم در خصوص خیلی مسائل با هم بحث کنیم و نظرات مشترکی هم داریم. هر دوی ما برای منچستریونایتد بازی کرده ایم و درباره چیزهای زیادی با هم صحبت می‎کنیم.

وی در خصوص آخرین فصل حضورش در منچستریونایتد گفت: آنجا به من اعتماد نمی‎شد. من صبوری به خرج دادم و به همین خاطر است که امروز اینجا هستم. سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتم به خصوص از این جهت که به من اعتماد نداشتند. من این فرصت را داشتم که با آنچلوتی در زمان حضورش در چلسی آشنا شوم. اعتمادی که او به بازیکنانش دارد به من انگیزه می‎دهد و مرا به کار سخت وامی‎دارد.